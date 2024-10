Uomini e Donne, Francesca Sorrentino a cuore aperto: "In amore mai più compromessi"

Gossip TV

La nuova tronista di Uomini e Donne ed ex amata protagonista di Temptation Island, Francesca Sorrentino, parla della sua nuova esperienza televisiva svelando cosa realmente cerca oggi in amore.

Francesca Sorrentino è una delle troniste della nuova stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex amato volto di Temptation Island ha parlato della sua nuova esperienza televisiva sul trono rivelando di non voler più scendere a compromessi in amore.

Le confessioni di Francesca Sorrentino

Reduce dalla rottura con Manuel Maura, Francesca Sorrentino ha deciso di voltare pagina e mettersi in gioco nello studio di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, la nuova tronista si è raccontata a cuore aperto tra famiglia, lavoro e tanta voglia di imparare ad amarsi davvero:

La paura di perdere la persona che avevo al mio fianco mi ha fatto spesso andare bene cose che in realtà non volevo accettare. Non farò mai più compromessi solo per compiacere il mio lui [...] Ho scoperto che volersi bene è una delle cose più difficili da fare, è una vera e propria impresa. Devo ammettere che è tosta, ma ci sto provando.

La nuova tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato nel 2023 a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato storico Manuel, ha continuato svelando cosa cerca oggi e cosa non tollererebbe più nell'uomo che un giorno starà al suo fianco. A tal proposito, la Sorrentino ha affermato:

Oggi voglio essere, nella scala delle priorità, la numero uno per il mio compagno. Non voglio più essere al secondo o terzo posto. Capisco che anche la famiglia e il lavoro siano importanti, ma in una relazione non potrei più accettare di non essere la cosa più importante.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Lunedì 30 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, ricca di colpi di scena e momenti esilaranti. Il dating show di Canale 5 è ormai entrato nel vivo con i quattro tronisti, Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, che hanno iniziato a portare in esterna i loro corteggiatori e corteggiatrici per conoscerli meglio. Per quanto riguarda invece il parterre over, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Mario Cusitore ha creato il panico in studio confessando di essere stato a letto con Morena Farfante e annunciando di aver chiuso la sua frequentazione con Margherita Aiello.

