Uomini e Donne, Francesca del Taglia commenta il flirt di Eugenio con la Canessa: "Che schifo"

Gossip TV

Lo sfogo di Francesca Del Taglia sulla liaison in corso tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo, è stato avvistato nel weekend accanto a Guendalina Canessa e le immagini, diffuse da Deianira Marzano, hanno mostrato appunto l’ex tronista campano scambiarsi un bacio con l’ex gieffina. Francesca Del Taglia, ex compagna di Eugenio e madre dei loro due figli, ha commentato la notizia con queste parole:

"Ragazze mi state inondando di messaggi della serata di ieri di Eugenio. Voi sapete, io non faccio più parte della sua vita quindi lui è libero di fare quello che vuole. Dovrà rendere conto ad un’altra persona, a me no di sicuro, quindi è liberissimo di fare quello che vuole. Quindi smettete di mandarmi messaggi, grazie. Comunque ragazzi, ma quanto posso essere false e schifose le persone…E’ veramente assurdo. E la cosa che mi spaventa di più è quando arrivi a non rimanerci nemmeno male e non essere nemmeno sciocato di quello che succede. Perché capisci che ti devi aspettare veramente di tutto in questo mondo, che tristezza. Almeno c’ho i bambini."

"[..] Ho avuto l’ennesima conferma e niente, sono felice delle scelte che ho fatto, del rapporto con i miei figli…Il resto non mi interessa, tanto il tempo rivela tutto. Io non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno. Io sono a posto con me stessa perché so le cose. Il tempo spiega tutto, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Il karma gira, sta girando."

Francesca ha sottolineato che i problemi con Eugenio erano presenti già da diverso tempo "le faceva da furbo, ora proprio spudorato. Io sono stata con una persona che non esiste da tempo. Quella persona per me non esiste più“.

L'ex corteggiatrice, oggi fidanzata con Federico Fiorentino, ha inoltre ha manifestato la sua delusione per la Canessa che a quanto sembra, aveva manifestato dispiacere nel sapere della rottura tra loro "definendoli la coppia più bella del mondo".

"C’è chi ha la fortuna di essere uno che piace a tutti sempre, che viene sempre protetto. Però, prima o poi, le cose cambiano. E si fanno anche delle grandi figure di m*rda quando escono fuori. Io mi sono presa le mie responsabilità, le mie accuse, sono stata “uccisa” praticamente, per mesi e mesi, da persone che non sapevano un c*zzo. Poi si sa, la donna resterà sempre una tr*ia e l’uomo sempre il santo. Io dico che i santi stanno in paradiso, qua ce ne sono veramente pochi."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.