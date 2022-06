Uomini e Donne, flirt in corso tra Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa?

Gossip TV

Sembra che vi sia del tenero tra Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, ex corteggiatori di Uomini e Donne.

Dopo essere stati entrambi la non-scelta dei tronisti in carica, Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa si sono innamorati? Sebbene i due ex corteggiatori non si siano al momento mai mostrati insieme, la complicità palese tra loro durante una diretta su Instagram ha fatto nascere qualche dubbio nei fan di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: cosa succede tra Lilli e Andrea?

Lilli Pugliese è entrata nel cuore del pubblico di Uomini e Donne per la sua semplicità, per la grande trasparenza e soprattutto per la reazione avuta quando Luca Salatino le ha confermato che non sarebbe stata lei la sua scelta. Lilli è talmente amata anche da Maria De Filippi e Tina Cipollari - entrambe si sono congratulate con lei per lo splendido percorso e per la sua persona - che in molti hanno ipotizzato che sarà proprio lei la nuova tronista a settembre. Ci potrebbe, tuttavia, essere un vero e proprio colpo di scena alle porte che metterebbe a rischio il futuro di Lilli nel dating show di Canale5.

Stando a quando riportato da Ilvicolodellenews, durante una diretta social organizzata da Uominiedonneclassicoeover, Lilli e Andrea Della Cioppa avrebbero dimostrato un feeling particolare e molto evidente, lasciando tutti senza parole. Andrea è la non-scelta di Veronica Rimondi ed è plausibile che, condividendo tanto tempo in studio, tra lui e Lilli sia nata una bella amicizia anche se risulta strano non averne mai avuto traccia, come invece accaduto per Soraia Allam e Federica Aversano.

In molti hanno notato che Lilli si è mostrata estremamente timida con tutti, tranne che con Andrea con il quale ha scambiato diverse frecciatine e qualche battuta confidenziale. Che vi sia del tenero tra i due ex corteggiatori? Mentre si vocifera che tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone sia crisi nera, Lilli e Andrea non hanno smentito né confermato l’ipotesi del flirt, forse perché la relazione è ancora agli esordi e neppure loro sanno come andrà a finire.

