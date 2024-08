Uomini e Donne, flirt in corso tra due ex protagonisti del trono over: "Lui mi ha corteggiato tantissimo"

Gossip TV

Fabio Boccalini e Cristina Incorvaia si stanno conoscendo: tutti i retroscena sulla nuova frequentazione tra i due ex volti del parterre over di Uomini e Donne.

Flirt in corso tra due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Fabio Boccalini, che nel dating show di Canale 5 è uscito prima con Jasna Amodei e poi con Tiziana Riccardi, e Cristina Incorvaia, nota per aver frequentato sia Gianluca Scuotto che David Scarantino.

Fabio Boccalini e Cristina Incorvaia si stanno frequentando

Fabio Boccalini e Cristina Incorvaia si stanno frequentando. Ad ufficializzare la loro frequentazione sono stati proprio i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne che, nel corso di una diretta Instagram con Fralof, si sono mostrati insieme e raccontato come è nata la loro relazione. Il primo a parlare è stato l'uomo:

Sto conoscendo una bellissima persona, non bella solo fisicamente, è sensibile, coraggiosa, allegra, ha tante cose che mi piacciono. Abbiamo passato un po’ di tempo insieme questa estate. Non parteciperò alle registrazioni di Uomini e Donne, ho una frequentazione con questa persona che mi interessa molto. Bisogna essere sempre in due, a me lei piace tantissimo, la prima volta che l’ho vista è stato un colpo di fulmine per me. Abbiamo fatto delle serate insieme in Sicilia e ci siamo avvicinati, la sto corteggiando. Dopo il primo incontro c’è stato qualche messaggio, qualche telefonata, poi sono partito per conoscerla di persona.

A fargli eco la Incorvaia, che ha aggiunto ulteriori dettagli sulla loro frequentazione nata lontano dal parterre over di Uomini e Donne:

Lui ha un carattere tosto, io ho un carattere forte, ma lui mi batte, è molto determinato. Sono single da parecchio tempo, per ora non tornerò a Uomini e Donne, è normale. Lui mi ha corteggiato tantissimo dal 1 giugno, io all’inizio non ero interessata, lui però non demordeva e ho ceduto, ho voluto appprofondire la conoscenza perché ho scoperto una bellissima persona, difetti a parte. Lui ha detto tante cose belle di me, mi adora. Per lui è stato un colpo di fulmine, per me no. Non siamo una coppia, ci stiamo ancora conoscendo.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne

Cresce l'attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà in onda a partire da lunedì 9 settembre prossimo nella consueta fascia pomeridiana nella rete ammiraglia Mediaset. Ma la domanda che tutti si fanno è se ci sarà Gemma Galgani. Secondo Lorenzo Pugnaloni, la dama torinese sarà di nuovo protagonista nel parterre femminile del Trono Over. Per saperne di più non ci resta che attendere le registrazioni della prima puntata.

