Uomini e Donne, fiocco rosa per Sara Shaimi e Sonny Di Meo: ecco come hanno chiamato la Figlia!

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, discussa coppia di Uomini e Donne, sono diventati genitori.

Dopo aver attraversato una forte crisi di coppia, Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno dato al pubblico di Uomini e Donne una notizia inattesa: l’ex tronista del dating show di Canale 5 è incita. Ora, con commozione e forte emozione, la discussa coppia annuncia la nascita della primogenita, ecco il nome scelto per la neonata.

Uomini e Donne, è nata la figlia di Sara e Sonny

Dopo un percorso tortuoso e appassionante nello studio di Uomini e Donne Sara Sahimi e Sonny Di Meo hanno fatto parlare di loro anche lontano dalle telecamere, vivendo fortissime crisi di coppia, come l’ultima che ha visto l’ex corteggiatore insieme ad Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Tra i due è stato amore per poche settimane, dato che Sonny è poi tornato da Sara avendo scoperto che la sue ex fidanzata era in dolce attesa. Un evento che, come ha commentato anche Shaimi su Instagram quando tutti le hanno fatto notare che senza la gravidanza non avrebbe più rivisto Sonny, non è stato un ricatto bensì una vera e propria benedizione, per questa coppia che si è ritrovata grazie all’amore per un altro essere umano.

Così, dopo mesi di attese e critiche, mostrandosi complici a discapito delle malelingue, Sonny e Sara hanno accolto la loro primogenita per la quale hanno scelto il nome Nora Belle. L’ex coppia di Uomini e Donne ha pubblicato un dolce scatto in ospedale a poche ore dal parto, dichiarandosi felicissimi per l’arrivo della loro amata bambina. Mentre questa coppia di Uomini e Donne festeggia la loro nuova famiglia più grande e più bella, nello studio del dating show di Canale 5 si consumano liti e nuovi drammi.

Dopo le pesanti accuse di Gianni Sperti, Aurora Tropea è tornata a rincarare la dose, trovando Maria De Filippi pronta a puntarle in dito contro: secondo la presentatrice, infatti, la dama del trono over troverebbe ogni pretesto per creare situazioni che la mettono pubblicamente in difficoltà, per poi lamentarsene. Gradito ritorno, invece, quello de Barbara De Santi anche se il pubblico e il popolo del web fanno notare che senza la presenza di Armando Incarnato, con il quale la dama ha più di qualche conto in sospeso, l’ingresso nel programma non sarà altrettanto scenico.

