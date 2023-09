Uomini e Donne, Maria De Filippi zittisce Aurora Tropea: "Sei sempre tu a creare queste dinamiche!"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi è dovuta intervenire per placare una discussione tra Aurora Tropea, Gianni Sperti e Gemma Galgani. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si apre con un'accesa discussione tra Gianni Sperti, Aurora Tropea e Gemma Galgani. Si procede con diverse situazioni sentimentali del trono over, con alcuni cavalieri e dame al centro studio.

Uomini e Donne, lite Gemma-Aurora-Gianni: interviene Maria De Filippi come una furia

Maria De Filippi annuncia che c'è un filmato che mostra un retroscena della lite tra Gemma Galgani e Aurora Tropea, avvenuta nel dopo puntata. Nel video si vede Aurora affermare che Gemma non dice altro che bugie e che non ha diritto di diffamare così le persone. La dama torinese si inalbera e accusa la rivale del trono over di essere una cattiva persona, invidiosa e sempre pronta a giudicare. Anche in studio la discussione si accende tra le due dame e Gianni Sperti, anche perché spunta finalmente la storia Instagram di cui la Galgani parlava e che Tropea aveva ripostato. La dama nega fermamente di non sapere nulla di tutta questa storia e la situazione si scalda a tal punto che Maria De Filippi interviene infuriata e accusa la dama di essere sempre al centro di queste dinamiche e che se avesse voluto chiarire con Gemma in disparte, allora, l'avrebbe chiamata lontano dalle telecamere, per parlare. L'intervento della conduttrice serve a placare la situazione, soprattutto perché Maria invita Aurora a recarsi nel dietro le quinte per parlare con un esperto del web per chiarire se per caso ci fosse stata una manomissione nella pubblicazione delle storie di Instagram.

Si passa a uno dei nuovi cavalieri, Gianluca, che ha portato a cena tre dame: Cristina, Emanuela e Cecilia. Emanuela racconta brevemente del loro appuntamento e rivela che l'uomo ha raccontato fin nei minimi particolari del suo divorzio, lasciando spazio per pochi altri argomenti. Della stessa opinione è anche Cecilia ed entrambe le dame ritengono che il cavaliere non sia pronto per iniziare una conoscenza con altre donne. Interviene anche Cristina e anche lei conferma che è vero che Gianluca ha raccontato molto della sua vita privata e che come primo appuntamento era comprensibile, perciò, non era qualcosa di cui preoccuparsi nell'immediato. Il cavaliere rivela di avere una particolare preferenza proprio per Cristina e che vorrebbe concentrarsi su di lei, maggiormente. Le dame continuano a lamentare una generale mancanza di interesse nei loro confronti da parte del cavaliere e alla fine Gianluca decide di continuare solo con Cristina.

A sorpresa nel parterre maschile è presente Silvio, l'appassionato cavaliere di Gemma, che ha deciso di tornare nel programma per trovare una nuova compagna, sotto lo sguardo perplesso e sorpreso della dama torinese. Gemma infatti non fa a meno di sottolineare che Silvio aveva lasciato il programma dichiarando che aveva interesse solo per lei e non aveva ragione di restare in trasmissione. Dopo una piccola discussione, si torna ancora ai nuovi appuntamenti dei protagonisti del trono over: Marco, che si era presentato nel corso della prima puntata, ha portato a cena Roberta Di Padua e ha deciso di sentirsi telefonicamente con altre due dame. Dopo un'uscita, però, rivela Di Padua, il cavaliere si è fatto sentire poco con lei e lo stesso Marco ammette che anche se nutre un certo interesse, dopo la prima uscita ha cercato di non accellerare troppo le cose. Dopo le sue parole, Roberta Di Padua ammette che non ha intenzione di continuare, data la situazione a rilento. Anche le altre due dame si tirano indietro, soprattutto, quando emerge che il cavaliere non è stato del tutto sincero con loro. L'intero parterre femminile è convinto che Marco non stia dicendo la verità e che sia lì più per le telecamere che per trovare realmente una compagna.

