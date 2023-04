Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli: il primo mese insieme e la romantica dedica del tronista

Gossip TV

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono usciti insieme dal programma di Uomini e Donne e dopo un mese di relazione l'ex tronista ha deciso di dedicare alla compagna un dolce messaggio. Vediamo insieme cosa ha detto.

Hanno tenuto il pubblico di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, col fiato sospeso, ma alla fine sono usciti insieme e più innamorati che mai dal programma: stiamo parlando dei due protagonisti del trono classico, Federico Nicotera e Carola Carpanelli. La coppia ha festeggiato il primo mese insieme e la loro storia d'amore non potrebbe essere più florida!

Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli più innamorati che mai!

Il 7 marzo è stata registrata la puntata che ha poi mostrato come la scelta di Federico fosse Carola: il tronista romano non ha potuto nascondere il suo amore per la corteggiatrice, nonostante gli alti e bassi del loro percorso. In occasione della scelta di Lavinia Mauro, grande amica della coppia, i due hanno anche annunciato che presto andranno a convivere e dalle stories e foto che pubblicano è evidente il loro amore.

A distanza di un mese da quella registrazione, Federico ha voluto celebrare il loro primo mesiversario con un dolce pensiero, condiviso sui social dalla corteggiatrice: un bouquet di rose rosse e un meraviglioso biglietto con una frase:

"Ti sei fidata ed eccoti qui...Sei l'amore. +1 il tuo Fefe"

