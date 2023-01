Uomini e Donne, Federico Nicotera ai ferri corti con Carola Carpanelli in puntata: "Sei infantile!"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, dopo il trono di Lavinia Mauro e una breve parentesi sul trono over, l'attenzione si concentra sul trono di Federico Nicotera, in lite con la corteggiatrice Carola Carpanelli

A Uomini e Donne, oggi 16 gennaio, è andato in onda per il trono classico il confronto tra Lavinia Mauro e Alessio Campoli, per poi passare a una breve parentesi sul cavaliere Biagio e alla nuova dama arrivata nel programma di Canale 5 per conoscerlo. Il focus della puntata si sposta però su Federico Nicotera, ancora alle prese con il dilemma tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli ai ferri corti in puntata

La produzione ha mandato in onda l'esterna tra Lavinia Mauro e Alessio Campoli, sotto lo sguardo deluso di Alessio Corvino. La tronista e il corteggiatore romano hanno chiarito che l'atteggiamento freddo di Campoli dipendeva dalla paura di accostarsi alla famiglia di Lavinia Mauro. Ritornati in studio, la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto al corteggiatore casertano cosa pensasse e il ragazzo si è sfogato, dicendo che la tronista non ha capito nulla di lui e non ha mai capito i gesti che lui ha fatto per lei e, perciò, è deciso ad abbandonare il programma. Lavinia gli rinfaccia, invece, che è lui a non capire, che è lui non avere un motivo per restare e che potrebbe esserci una situazione fuori che lo aspetta.

Anche Maria De Filippi interviene e cerca di far riflettere Alessio Corvino: tra loro due c'è molta complicità e la scelta di portare Campoli nel ristorante dove i suoi genitori si sono corteggiati è anche un modo di fare un dispetto ai genitori e stuzzicare l'altro Alessio. La conduttrice vuole sottolineare che l'interesse di Lavinia per lui è reale. Ma il corteggiatore continua a sottolineare che lui si sente sempre attaccato dalla tronista e che forse tra loro non può funzionare, un'affermazione che scatena la rabbia di Lavinia. Il loro litigio viene smorzato dall'altro Alessio, che preferisce allontanarsi e tornare a sedersi tra il pubblico, dato che i Lavinia e Corvino sono molto presi l'uno dall'altra anche se a litigare.

Si passa al trono over con Biagio: per il cavaliere napoletano è arrivata una nuova dama che vuole conoscerlo. Tina Cipollari non può trattenersi dal commentare la nuova conoscenza e chiederle i motivi per cui è arrivata a conoscere Biagio e a lanciare una delle sue solite frecciatine sul cavaliere, che accetta che la nuova dama, Carla, resti per conoscersi meglio.

L'attenzione si sposta di nuovo sul trono classico, con la situazione tra Federico Nicotera e le sue corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Nella scorsa puntata, il tronista aveva deciso di ballare con Carola, mentre Alice si era allontanata piangendo dallo studio, in seguito all'ennesima discussione. Il tronista romano ammette di essere felice di rivederla in studio, perché non avevano avuto modo di chiarirsi e per lui era un significato importante vederla lì.

La produzione manda in onda l'esterna tra Federico e Carola e inaspettatamente i due hanno litigato furiosamente, tanto che la loro uscita si è interrotta bruscamente. A Carola non va bene che il tronista la metta spesso in discussione e non sempre si fidi di lei. Al suo ingresso in studio, la situazione è molto fredda tra tutti. Alla corteggiatrice ha dato fastidio che Federico sembri più interessato a fare una bella esterna che a chiarire i problemi tra loro. Questa affermazione scatena una discussione con il tronista romano: Carola ammette di essere infastidita perché Federico non si fida di lei, mentre il tronista sottolinea che lei riporta solo quanto le conviene e che è molto infantile. Queste parole scatenano la rabbia della corteggiatrice e i due iniziano a urlarli addosso. Nella discussione si inserisce anche Alice: la corteggiatrice è amareggiata, perché vede che il tronista si sta dimostrando incoerente, aveva sempre detto di preferire un certo tipo di donna e, invece, ora, rincorre Carola, che con i suoi atteggiamenti è completamente diversa dal suo prototipo. Il tronista prova a giustificarsi, ma Alice non sembra persuasa dalle sue parole. Federico continua solo a sostenere che a questo punto del programma vuole godersi le esterne, altrimenti, non riuscirà a scegliere davvero.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne