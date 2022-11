Uomini e Donne, Federico Dainese: "Non sono superficiale, faccio fatica a esprimermi in pubblico"

Gossip TV

Il tronista Federico Dainese replica alle critiche ricevute a Uomini e Donne dall'opinionista Gianni Sperti.

Federico Dainese è uno dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il tronista ligure ha fatto un bilancio del suo percorso sul trono e rotto il silenzio sui continui battibecchi in studio con l'opinionista Gianni Sperti.

Federico Dainese replica alle critiche

Federico Dainese continu a stare al centro delle critiche. Il motivo? In molti non credono al suo percorso sul trono di Uomini e Donne. Primo fra tutti lo storico opinionista Gianni Sperti, che non ha mai perso occasione per dire la sua sul suo comportamento "superficiale". A tal proposito, Federico ha dichiarato:

Mi dispiace e mi sento frainteso. In studio, mi trovo a discutere soprattutto con Gianni che spesso dice che affronto i rapporti in maniera superficiale… Mi piacerebbe innanzitutto capire cosa si intende per “superficiale”: forse che mi piace ridere e amo la vita, oppure che non metto in piazza le mie delusioni o i miei problemi? O magari la mia superficialità consiste nell’essere attratto dalle donne sia per la loro intelligenza che per la loro bellezza? Per contro, mi chiedo se una persona possa definirsi “profonda” solo se preferisce le relazioni complicate o se non ride, oppure se parla apertamente delle proprie fragilità e dei propri problemi.

Il tronista di Uomini e Donne ha continuato replicando alle critiche e accuse ricevute nel programma:

Credo che lui, come altri magari, confonda il fatto che amo scherzare e che io preferisca un approccio “soft” ai rapporti sentimentali con una presunta superficialità. È vero, faccio fatica a esprimere quello che provo in pubblico, ma questo non vuol dire che sia privo di sentimenti. Ritengo che tre anni di pandemia, vissuti praticamente a vent’anni, abbiano condizionato tutto: adesso voglio recuperare il tempo perduto, voglio giocare, conoscere, ridere e amare… se questo è essere superficiale, allora certamente lo sono...

Credo lui abbia ragione su moltissime cose, anche per quanto riguarda il mio percorso. Mi piacerebbe che Gianni provasse a capire di più la mia età e si rendesse conto che io, come molti altri, sono rimasto quasi congelato tre anni fa… vorrei, insomma, che vedesse oltre quello che traspare in superficie. Detto questo, sì vorrei farmi conoscere meglio, ma senza snaturarmi e vestire i panni del bacchettone maturo che finge di essere adulto. Quindi potremmo passare una serata insieme!

