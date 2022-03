Uomini e Donne: Federica Aversano zittisce Ida Platano, figuraccia per Armando Incarnato!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Federica Aversano furiosa mentre escono allo scoperto le bugie di Armando Incarnato.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Federica Aversano è ancora molto nervosa per l'esterna tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, e replica caustica ai consigli di Ida Platano. Mentre per Biagio Di Maro c'è una nuova dama, Armando Incarnato è uscito con Alessandra per poi scaricarla dopo un bacio, mentendo ad Aneta che sente sempre più distante.

Uomini e Donne, Armando Incarnto smascherato

La puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Matteo Ranieri e le corteggiatrici Federica Aversano e Valeria Cardone, ormai in guerra tra loro. La corteggiatrice partenopea sostiene che è impossibile che il tronista sia interessato ad entrambe, essendo loro molto diverse e potendo dargli una prospettiva di vita diversa. Matteo spiega di essere attratto dal carattere forte di Federica ma anche dalla dolcezza di Valeria, e di sentirsi diviso tra loro. Maria De Filippi fa ragionare Federica, facendole capire che deve essere sé stessa senza trattenersi, dal momento che non è detto che sarà lei la scelta e che potrebbe avere rimpianti. Ida Platano prova a dare consigli a Federica che, tuttavia, non l’accetta e la invita a pensare alla sua situazione con Alessandro Vicinanza, fermando ogni polemica.

Si passa a Biagio Di Maro, per il quale c’è la dama Iolanda, mentre Maria indaga su Franco e Gemma Galgani, che sembrano più complici che mai. Tina Cipollari ironizza, ipotizzano ciò che potrebbe accadere oggi dopo la cena insieme, scatenando l’applauso del pubblico. Torniamo ad Armando Incarnato, che non si è arreso davanti al due di picche di Alessandra per poi uscire anche con Aneta. L’ex fiamma di Diego Tavani racconta di aver sentito telefonicamente il partenopeo, dopo aver deciso di dargli un’occasione, per poi cenare insieme e concludere la serata con un bacio. Aneta è furiosa, perché il cavaliere ha nascosto di essere uscito con Alessandra, rifilandole una bugia. “È una bugia stupida e inutile, l’avrebbe saputo oggi”, ha commentato Gianni Sperti scioccato dal comportamento di Armando.

Lui, tuttavia, si giustifica dicendo di aver omesso l’informazione alla luce del fatto che la dama ha mostrato sempre meno interesse, mentre Alessandra dichiara di non gradire l’atteggiamento del partenopeo, perché teme che potrebbe fare la stessa cosa con lei. Armando fa un discorso contorto per giustificare la sua bugia, dichiarando che in un mese e mezzo Aneta non è mai riuscita ad andare avanti nella conoscenza, mentre Alessandro prende la parola per sottolineare la grande incoerenza del cavaliere. Dopo tuto questo discorso, Armando racconta di essere rimasto male perché non è potuto essere sé stesso con Alessandra, e per questo non vuole continuare la conoscenza.

