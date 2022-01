Uomini e Donne, Federica Aversano sbotta contro Matteo Ranieri (VIDEO)

Gossip TV

Federica Aversano mette in discussione l’interesse del tronista di Uomini e Donne, che non la prende affatto bene.

Federica Aversano ha catalizzato l’attenzione di Matteo Ranieri che, nonostante le remore per la situazione familiare della corteggiatrice, ha mostrato di essere realmente interessato a conoscerla. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, vedendo Matteo preso anche da Denise, la corteggiatrice ha espresso i proprio dubbi mettendo in discussione l’intero percorso e suscitando la frustrazione del tronista.

Uomini e Donne, Federica gelosa di Matteo e Denise

Nello studio di Uomini e Donne si consumano drammi amorosi, scenate di gelosia e discussioni accese. La corteggiatrice Federica Aversano è furiosa con Matteo Ranieri che, pur non vedendola da venti lunghi giorni a causa delle festività natalizie, ha preferito portare in esterna Denise. La corteggiatrice ha espresso le proprie perplessità, finendo anche con lo scontrarsi con la rivale, corteggiata spudoratamente da Armando Incarnato, e ammettendo le proprie perplessità. “A me terrorizza questo cambiamento che tu hai avuto in una settimana, senza neanche interpellarmi. Sei cambiato totalmente, sia nei mie confronti che nei suoi”, ha confidato Aversano.

Spazientito, Matteo ha dichiarato di averle già spiegato la situazione e di non voler perdere ulteriore tempo a sanare i suoi dubbi. “Eri seduto qui, avevi detto che non potevi dire a Denise che ti piace perché erano solamente due esterne. Poi alle domande di Maria hai detto che saresti venuto da me. Io sono due settimane che ti dico che mi manchi, tu neanche mi guardi. Io sono arrabbiata dopo che tu non mi porti in esterna dopo venti giorni, la mia dimostrazione è che quando ti vedo sorriso e per me è tanto. Continui a portare lei, quando a me non vedi da tempo”, ha continuato Aversano.

“Federica non penso di dovresti giustificare visto che è il mio percorso. Ho capito che mi piace un’altra persona, e spendo del tempo con un’altra persona. Non ci sei solo tu. La mia volontà è di continuare a conoscerti perché mi piaci, se ne avrai voglia”, ha sbottato Ranieri. L’esterna con Denise è andata molto bene ed è naturale ipotizzare che Federica sia spaventata per il nascente feeling tra il tronista e la rivale.

