Uomini e Donne, Armando Incarnato ci prova spudoratamente con la corteggiatrice di Matteo Ranieri! (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato prova a trattenere Denise in studio, dopo le lacrime della corteggiatrice.

Nella puntata di Uomini e Donne è successo l’impensabile. Dopo aver visto Denise in lacrime, pronta a lasciare lo studio a causa della discussione con il tronista Matteo Ranieri, Armando Incarnato ha bloccato la corsa della corteggiatrice chiedendole di restare per lui. Matteo non ha preso bene l’accaduto e Gianni Sperti ne ha approfittato per tirare una stilettata al cavaliere partenopeo.

Uomini e Donne, Armando Incarnato la fa grossa!

Tra le corteggiatrici che più hanno colpito Matteo Ranieri c’è Denise, una ragazza di ventinove anni che ha un passato intenso alle spalle, con la quale è scattata una chimica fortissima. Le ultime dimostrazioni di Matteo nei confronti della rivale Federica, tuttavia, hanno portato Denise a riflettere sulla situazione e, scoppiata in lacrime, la corteggiatrice ha minacciato di lasciare Uomini e Donne, certa che il tronista non sia realmente interessato a lei. Nella puntata del dating show di Canale5, mentre Pinuccia lascia Alessandro, Maria De Filippi mostra una clip inaspettata.

Armando Incarnato, vedendo Denise piangere, si è avvicinato e ha arrestato la sua corsa verso le quinte, chiedendo alla corteggiatrice di pensare bene alla sua prossima mossa, ed invitandola a rimanere in studio per conoscerlo. Matteo è stato a dir poco spiazzato dal gesto del cavaliere partenopeo, soprattutto perché in esterna Denise non ha fatto parola dell’accaduto. “Non sa più dove mettere le mani, ci prova con tutte tra un po’ anche con il pubblico dietro. State attente, che tra un po’ ci prova anche con voi”, ha sbottato Gianni Sperti, rifilando una frecciatina ad Armando.

Quando il tronista ha chiesto spiegazioni, Incarnato ha ammesso: “Il mio pensiero su di te non cambia. Denise è scesa dalle scale ed è venuta qui, io le ho parlato e ho ballato con lei, io non ci ho provato, lei voleva andare via e le ho detto resta, ciò non toglie che ti voglio bene veramente”. La situazione ha messo in cattiva luce la corteggiatrice, che si è smarcata dalle accuse dichiarando di non voler conoscere Armando ma di essere rimasta a Uomini e Donne esclusivamente per Matteo. Il tronista crederà alla versione dei fatti di Denise?

