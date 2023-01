Uomini e Donne, Federica Aversano si racconta in un'intervista: il nuovo lavoro, la sua vita dopo il programma e l'amore...

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Federica Aversano si è raccontata in un'intervista al magazine del programma. Ha rivelato che a breve inizierà un nuovo lavoro e che non sogna affatto di fare l'influencer e che, forse, potrebbe esserci spazio per qualcuno nella sua vita. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Federica Aversano è stata tronista di questa edizione di Uomini e Donne, ma ha abbandonato il progrmma di Canale 5 perché si era resa conto che nessuno dei due corteggiatori l'aveva davvero conquistata. A distanza di qualche mese da quella scelta, il magazine del programma condotto da Maria De Filippi l'ha contattata e l'ha intervistata:

Uomini e Donne, Federica Aversano: "Sogno una vita normale..."

L'ex tronista casertana e madre di un bambino ha rivelato che presto inizierà un nuovo lavoro come hostess a bordo di una compagnia di treni. La giovane e dolce Federica non ha il desiderio di diventare famosa e, come lei stessa ha dichiarato, la sua vita non è cambiata poi tanto dalla fine del programma. Sogna ancora di diventare insegnante di ruolo e per ora inizia questo lavoro che le regalerà la stabilità che cerca da sempre:

"Per me dopo l'esperienza a Uomini e Donne non è cambiato nulla. Sono io che non voglio che la mia vita cambi. Il mio sogno resta l'insegnamento. Si sono presentate diverse opportunità ma le ho respinte, sono stata molto ferma. Voglio la serenità, ho sempre voluto solo questo. Ecco perché la pretendo. Magari anche per paura non faccio un passo in più. Mi sentirei a disagio a sponsorizzare prodotti davanti a uno schermo, non è da me. E io devo fare solo quello che la mia natura mi porta a fare."

E oltre alla vita lavorativa, come prosegue quella sentimentale? Federica è sempre stata molto selettiva e la decisione di lasciare il trono è dipesa anche dalla mancanza di un interesse vero per i suoi corteggiatori, ma sembra che forse le cose sono cambiate: la tronista ha rivelato di essere uscita per due volte - e ci tiene a sottolineare solo due - per un caffè con un uomo misterioso che fa parte del mondo dello spettacolo, ma su cui non si sbilancia.

Federica Aversano rivela anche di non aver avuto più nessun contatto né con i suoi corteggiatori, né con Matteo Ranieri, il tronista per il quale l'anno scorso si era presentata nelle vesti di corteggiatrice. Sull'esperienza del trono non ha che parole positive, ma rivela anche di non essersi pentita di aver lasciato:

"Sono una persona di pancia e se mi sono sentita di abbandonare è perché dall'altra parte non c'era nessuno che mi aveva davvero sconvolto. Avevo dei problemi esterni e dovevo lasciare quel percorso, ma non c'era neppure nessuno che mi prendesse tanto."

Parlando del programma, la tronista non risparmia una piccola frecciatina a Riccardo Guarnieri, cavaliere del trono over che aveva espresso un lieve interesse per lei, ma con cui non si è mai concretizzato nulla. In particolare, Aversano commenta la storia del cavaliere tarentino con Gloria Nicoletti, esclamando convinta:

"Secondo me lui è irrisolto. Devono per forza togliertela la pagnotta per capire che è buona? Io da mo' che l'avrei salutato!"

