Uomini e Donne, Federica Aversano dopo la scelta di Matteo Ranieri: ''Ho iniziato un percorso di psicoterapia''

La corteggiatrice di Uomini e Donne si apre con i fan, raccontando di aver intrapreso un percorso per sconfiggere gli attacchi di panico.

Federica Aversano ha sollevato un mare di polemiche a causa della sua forte reazione durante la scelta di Matteo Ranieri che, nonostante avesse condiviso con lei un percorso lungo ed intenso, ha preferito la rivale Valeria Cardone, con la quale ha lasciato innamoratissimo Uomini e Donne. Nel frattempo, Federica non ha mai smesso di essere attiva sui social, dove ha voluto lanciare un importante messaggio, rivelando di aver intrapreso un percorso di psicoterapia per sconfiggere gli attacchi di panico.

Uomini e Donne, Federica Aversano fa una rivelazione inaspettata

Dopo essere stata la favorita per mesi, nonostante discussioni intense e allontanamenti bruschi, Federica Aversano ha dovuto fronteggiare l’amara realtà di non essere lei la scelta di Matteo Ranieri, e non l’ha presa decisamente bene. La corteggiatrice partenopea ha lasciato lo studio furiosa, non prima di aver accusato Matteo di averla presa in giro andandola a riprendere a casa, per allungare la sua permanenza in televisione senza rispettare i sentimenti che lei avrebbe potuto provare davanti a quel gesto. Tra una polemica e l’altra, mentre Ida Platano fronteggia il ritorno di Riccardo Guarnieri, Federica può contare su uno stuolo di fan che la sostengono sui social, dandole forza. Proprio a loro si è voluta rivolgere la corteggiatrice partenopea, raccontando di aver sofferto di attacchi di panico e di essere ancora inesperta nel gestire la propria ansia, insieme allo psicologo Elpidio Cecere in una diretta Instagram.

“Quando ho parlato degli attacchi di panico tantissime persone mi hanno scritto, avendo un percorso in atto con lo psicologo che mi ha aiutato tantissimo. Io ho sofferto di attacchi di panico due anni fa - ha spiegato Aversano - Poi ho iniziato un percorso di psicoterapia con un’altra dottoressa, ma non vedevo riscontri, io non riuscivo ad uscirne, poi tramite amiche, voci, e anche sul web quando vedevo le sue dirette paradossalmente era il mio calmante”.

Federica Aversano ringrazia Maria De Filippi

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, ammette che proprio a causa di questi episodi si è trovata in difficoltà a gestire le prime apparizioni nello studio del dating show di Maria De Filippi, che si vocifera vorrebbe rivederla in puntata sul trono a settembre, tanto da aver pensato anche di non presentarsi all’ultimo minuto pur trovandosi già a Roma. L’esperienza vissuta nella trasmissione di Canale5, per quanto abbia avuto senza dubbio un epilogo amaro, ha aiutato Federica ad avere più consapevolezza di sé e a gestire l’ansia, come ha ammesso lei stessa.

“Un’esperienza stupenda al livello umano e personale, sono entrata in quello studio che avevo gli attacchi di panico e sono uscita con un supporto, diversa, più consapevole, gestendo meglio la mia ansia”.

