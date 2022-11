Uomini e Donne, Federica Aversano confessa la sua fragilità sui social

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Federica Aversano è tornata sui social per raccontare le proprie fragilità che l'hanno spinta ad abbandonare il programma. Ecco cosa ha detto.

Dopo aver, improvvisamente, abbandonato Uomini e Donne, Federica Aversano è tornata sui social e ha rivelato quanto fosse forte la pressione che sentiva su di sé e il poco controllo che aveva sulle sue emozioni.

Federica Aversano svela le sue fragilità

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui racconta ciò che l'ha spinta ad abbandonare Uomini e Donne. A quanto pare, la pressione che sentiva su di sé era diventata così forte da condizionare la sua vita: "Non so gestire le emozioni, ma è stato un bel viaggio" ha scritto Federica Aversano.

Tante le accuse che le sono state rivolte, in primis da Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli opinionisti del programma di Maria De Filippi, che l'hanno accusata di non volersi impegnare seriamente nella ricerca del vero amore. Anche a fronte delle tante critiche che ha ricevuto, prima con questo post sui social e poi con un'intervista a Uomini e Donne Magazine, Federica ha voluto raccontare i veri motivi che l'hanno spinta a lasciare il programma.

Due anni ha trascorso con la redazione di Canale 5, due anni in cui è stata prima corteggiatrice e poi tronista e di cui sarà sempre grata:

"Sono stati giorni belli, i tramonti degli Elios imparagonabili, tante persone di passaggio ma che mi sono rimaste dentro, saprei dirvi di ognuno qualcosa di bello, tanta umanità, tante esperienze ascoltate, tanti abbracci che mi hanno scaldato e tante risate fino alle lacrime, poi ho capito che a volte che c è un tempo per tutto. Nonostante abbia lasciato il percorso, resta un bel viaggio."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne