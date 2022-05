Uomini e Donne, Fabio Nova cambia idea su Tina Cipollari: ''Potremmo avere un incontro privato e...''

Gossip TV

Fabio Nova, nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, lancia un invito inatteso a Tina Cipollari dopo gli scontri in studio.

Nello studio di Uomini e Donne è approdato Fabio Nova, immediatamente finito nel mirino di Tina Cipollari dopo una disastrosa presentazione, che l’opinionista ha trovato estremamente offensiva nei confronti delle donne. Tra un insulto e l’altro, Fabio e Tina continuano a darsi battaglia ma il cavaliere sembra aver riflettuto a lungo sulla possibilità che dalla guerra nasca un sentimento ben diverso. Ecco cosa ha confessato Nova a proposito della verace opinionista.

Uomini e Donne, Fabio Nova spiazza su Tina Cipollari

Fabio Nova, sessantatreenne milanese nonché affermato fotografo, ha deciso di prendere parte a Uomini e Donne per mettersi alla prova con un contesto nuovo, aprendosi alla possibilità di trovare una donna in grado di affascinarlo e completarlo. Il cavaliere del Trono Over si è seduto al centro dello studio per presentarsi, commettendo un errore fatale nel suo discorso e finendo nel mirino di Tina Cipollari, che sappiamo essere decisamente intransigente su alcuni argomenti. Così, Fabio e Tina hanno iniziato a punzecchiarsi sempre più severamente, lasciando il pubblico basito. Il cavaliere ha raccontato al magazine ufficiale del dating show Canale5 perché ha deciso di prendere parte alla trasmissione, confermando di essere totalmente estraneo alle dinamiche televisive nonostante abbia lavorato per anni nel mondo dell’alta moda.

“La premessa è che non ho il televisore a casa, guardo la tv occasionalmente e sul mio cellulare. La strada verso Uomini e Donne parte dal mio ritorno dal Brasile, alla vigilia del lockdown: dopo tre anni quasi da eremita, chiamo una mia amica per uscire a cena e mi ha spiegato cosa stava succedendo […] Dopo tre giorni, uno dei miei fratelli mi avverte che mia madre era sola nella nostra casa in Valtellina e che, cadendo sul ghiaccio, si era rotta un braccio […] Durante quel periodo passato con mia madre in montagna ho visto alcune puntata di Uomini e Donne e così, un po’ per gioco, ho mandato un video al programma”.

Fabio è stato accusato da Tinì di aver lavorato a stretto contatto con tante donne ma di non aver appreso nulla da loro e il cavaliere le ha dato ragione, affermando durante l’intervista che l’ambiente della moda non è un ambiente in cui ci si può permettere di osservare o fermarsi a riflettere, avendo tempistiche veramente strette. Dopo aver raccontato del dispiacere per il fallimento del suo matrimonio durato sette anni, Nova è tornato a parlare di Tina, che ha lasciato lo studio nel corso dell’ultima puntata. Quando gli viene chiesto dove porterebbe a cena Cipollari, il cavaliere si presta al gioco, confermando quanto detto nello studio ovvero che Tina lo attacca perché segretamente interessata.

“Sicuramente un incontro privato (ride ndr.), potremmo anche farci un aperitivo o una cena, penso che sarebbe divertente. Mi sembra una persona molto simpatica, saghe e brillante: dobbiamo solo aggiustare il rito e mettere da parte gli scambi di offese. Forse anche un ring sarebbe una cornica adatta a un nostro incontro, ma sicuramente vincerebbe lei: mi do subito per perdente”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.