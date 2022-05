Uomini e Donne, Tina Cipollari incassa insulti e sbotta lasciando lo studio (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo l'ennesimo scontro con Fabio Nova, Tina Cipollari lascia lo studio sul piede di guerra.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gianluca rimane sconcertato davanti ad una segnalazione molto accurata che lo inchioda. Fabio Nova e Tina Cipollari tornano a discutere e i toni si accendono, quando l’opinionista accusa il cavaliere di essere un fotografo di poco conto. Dopo essersela presa anche con Gianni Sperti, Tina lascia lo studio mentre Biagio Di Maro si trova in difficoltà nel confronto con Sylviane, confermando la teoria di tutti quelli che lo hanno accusato di mentire alla donna.

Uomini e Donne, Tina Cipollari se la prende con Gianni Sperti

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre su una scottante segnalazione sul conto di Gianluca, il chiacchierato cavaliere del Trono Over che ha fatto storcere il naso per le sue confessioni intime. Una ragazza ha contattato la redazione del dating show di Canale5, raccontando di aver visto Gianluca al tavolo di un ristorante con una donna, con la quale ha scambiato effusioni appassionate. Gianluca spiega di essersi recato a quel ristorante ma di essersi seduto vicino alla nipote, negando la presenza di una donna al suo fianco, mettendo in dubbio anche la versione dei fatti della persona che segnala, descrivendo altre dinamiche durante le serata.

Il dubbio su Gianluca rimane, mentre Fabio Nova torna alla carica contro Tina Cipollari portando ad esempio alcuni dei suoi lavori più celebri per smentire l’opinionista, che ha messo in ridicolo la sua carriera. Fabio è decisamente furioso e chiede di non parlare più del suo lavoro come fotografo di moda, arrivando ad esagerare con i toni e provocando la reazione di Tina. In favore della romana interviene Tinì, che rimprovera Fabio per aver dato giudizi crudeli sulle donne nonostante abbia sempre lavorato con loro nel corso della sua vita. Maria De Filippi, comunque, fa notare che Fabio è diventato più crudele dopo aver ascoltato la sequela di insulti che Tina gli ha rifilato. Infastidita dai commenti a favore del cavaliere, Tina manda a quel paese Gianni Sperti e abbandona lo studio.

Si passa poi a Biagio Di Maro che ha intrapreso la conoscenza con Sylviane, che è finita nel mirino di Tina la quale ha cercato di farle capire che il partenopeo non è una persona affidabile. Dopo quel confronto, Sylviane racconta che Biagio ha messo un freno alla conoscenza e lui ammette di essersi allontanato dopo aver letto una lettera che la dama gli ha scritto, particolarmente intenso. Sylviane è molto delusa e non lo nasconde, raccontando di aver voluto attendere di rivederlo proprio per capire come si sarebbe comportato, e lui ha confermato i suoi sospetti. Maria si infuria, rimproverando duramente Biagio per la sua superficilità, sostenendo che dormire con la dama è molto più importante e profondo di altro, dunque non avrebbe dovuto farlo se insicuro del proprio interesse.

