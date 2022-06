Uomini e Donne, Fabio Mantovani si opera: come sta ora e il commento della moglie Isabella Ricci

Gossip TV

Isabella Ricci e Fabio Mantovani parlano ai fan dopo l’operazione al ginocchio dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Si sono sposati un mese fa Isabella Ricci e Fabio Mantovani e la coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, non potrebbe essere più felice. L’ex cavaliere del Trono Over si è sottoposto ad un intervento, ma neppure questo momento sembra scalfire la gioia della coppia, che si mostra unita dopo l’operazione e rivela lo stato di salute di Mantovani.

Uomini e Donne, Fabio Mantovani in ospedale: le parole di Isabella Ricci

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, facendo coppia fissa tra viaggi emozionanti, foto romantiche e dediche sui social che hanno messo in luce la dolcezza della dama romana. La coppia del Trono Over è convolata a nozze un mese fa, diventando ufficialmente marito e moglie davanti a parenti e amici, tra cui l’ex cavaliere Marcello Messina che è molto affezionato a Isabella. Dopo un bellissimo viaggio di nozze, Isabella e Fabio sono tornati in Italia, annunciando che il cavaliere si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento al ginocchio, già fin troppe volte rinviato.

Isabella si è mostrata molto serena, perfettamente fiduciosa nel potere di ripresa del marito e l’operazione è andata perfettamente. Ora, Mantovani dovrà stare a riposo per 15 giorni prima di tornare ad allenare il ginocchio, ma questo non ha scalfito l’umore altissimo della coppia, che si mostra serena anche in questa situazione. Nel corso dei primi mesi di frequentazione, Isabella e Fabio hanno affrontanto tantissime critiche da parte di alcuni volti del programma condotto da Maria De Filippi.

Le accuse mosse alla Ricci, in particolare, sono state fortissime ma tutte smentite dai fatti: Isabella era nello studio di Uomini e Donne per trovare l'amore, e grazie a Fabio ha coronato il suo sogno. Nel frattempo, è stata rivelata la data di debutto della nuova stagione di Uomini e Donne.

