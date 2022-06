Gossip TV

Uomini e Donne è pronto a tornare a settembre con la 26esima edizione. Ma quando inizierà la tanto attesa nuova edizione del dating show quotidiano di Canale 5?

Lo storico dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda da ben 25 edizioni, è pronto a tornare dopo la consueta pausa estiva con la nuova attesissima stagione.

Uomini e Donne, svelata la data d'inizio e intanto un ex cavaliere tuona: "Ida, Gemma e Armando ormai opinionisti"

In base alle indiscrezioni raccolte dalla fanpage Instagram Uominiedonneclassicoeover la prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda il 12 o il 19 settembre prossimo. Le registrazioni inizieranno a fine agosto e in questa occasione verranno svelati anche i nuovi tronisti del classico.

C'è molta attesa per i nomi dei tronisti della prossima edizione. In pole position ci sarebbe alcune ex corteggiatrici ed ex corteggiatori che hanno conquistato le simpatie del pubblico durante la scorsa stagione: In primis tra tutti, spunta Federica Aversano che ha conquistato il pubblico di Canale 5 durante il trono di Matteo Ranieri. Ma in lizza ci sarebbero anche Alessandro Verdolini, Lilli Pugliese e Andre Della Cioppa.

Stando alle indiscrezioni relative al trono over, pare ci potrebbero essere due grandi assenti, Riccardo Guarnieri e Biagio di Maro.

A proposito dei cavalieri e le dame del trono over, un ex cavaliere del dating show, Simone Virdis, intervistato da PiùDonna, ha parlato di alcune figure storiche del programma, quali Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato come "gli ingiudicabili", ormai veri e propri opinionisti e non più partecipanti.

"Ida, Armando e Gemma sono ingiudicabili - ha dichiarato l'ex cavaliere - sono più opinionisti che partecipanti al programma. Loro sono lì per creare i contenuti. Il programma li tiene anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri. Possono fare quello che vogliono a differenza degli altri. Lì c’è Gemma che è la regina, Armando che è l’attore, Ida e Riccardo sono le due prime donne in stile Beautiful. Non sono certo lì per trovare l’amore, ma questo lo hanno capito tutti. Vogliono stare in televisione, ma dovrebbero dargli un altro ruolo. Ida e Riccardo non torneranno mai insieme. Giocano a recitare la soap nel programma. Finché il programma lo accetta, loro andranno avanti. Alla fine è il programma a dettare le regole, se non creassero hype li avrebbero già cacciati."

