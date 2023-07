Uomini e Donne, Fabio Mantovani e Isabella Ricci torneranno nel programma: confronto in studio?

Gossip TV

Dopo la notizia della fine del matrimonio della coppia di Uomini e Donne, formata da Fabio Mantovani e Isabella Ricci, arriva anche l'indiscrezione che rivela che li rivedremo nel programma a settembre. Ecco cosa sappiamo!

Dopo diverse voci di crisi, qualche settimana fa è giunta la conferma che la storia tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne era oramai giunta al capolinea. I due si erano conosciuti e innamorati nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ed erano poi convolati a nozze un anno fa.

Uomini e Donne, Fabio Mantovani e Isabella Ricci torneranno in trasmissione per un confronto?

A maggio del 2022, la coppia era convolata a nozze, ma a un anno di distanza la loro storia è terminata e in maniera piuttosto brusca. Isabella Ricci aveva raccontato i dettagli della separazione, rivelando che il loro rapporto aveva subito un brusco cambiamento a gennaio 2023 e che si era vista costretta a separarsi da Mantovani per:

"il grande rispetto che nutro per me stessa mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi! Non è stata una decisione presa su elementi banali: è stato un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l'errore di averlo sopravvalutato. Di aver sopravvalutato le sue parole. Lui, invece, ha sottovalutato me"

Parole molto dure e che lasciavano presagire una fine per nulla serena tra i due ex volti di Uomini e Donne. E, stando a quanto riporta il giornalista Lorenzo Pugnaloni, la coppia potrebbe decidere di ritornare lì nello studio dove tutto è iniziato! Infatti, tra il 28 e il 31 agosto riprenderanno le registrazioni per la prossima stagione del dating show - che ripartirà l'11 settembre - e potremmo vedere come ospiti delle prime puntate proprio Isabella e Fabio. Al momento si tratta di una supposizione, ma se fosse davvero così, allora, la nuova edizione del programma partirebbe certamente in maniera esplosiva.

