Uomini e Donne, ex volto storico del programma rivela: "Maria De Filippi non mi ha chiamato più perché ho sbagliato"

L'ex dama Angela Troina rivela i motivi della sua assenza a Uomini e Donne.

Angela Troina è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Intervistata da Fanpage, l'ex dama del parterre over, meglio conosciuta come Angela favolosa cubista, ha colto l'occasione per rivelare i motivi per cui non fa più parte del dating show di Maria De Filippi.

La verità di Angela Troina

Angela Troina è stata uno dei volti storici di Uomini e Donne. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, l'ex dama ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e rivelato i reali motivi della sua assenza in studio:

Sto benissimo, sono sempre allegra e sorridente. Le persone mi fermano ancora, mi fanno le foto, mi baciano, si fanno i video con me. Poi se c’è da ballare, ballo, faccio le seratine. Mai fermarsi nella vita. Sono ancora la favolosa cubista, più progressiva e più trasgressiva. Ho viaggiato tanto, ho fatto un sacco di serate...

Uomini e Donne ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Non mi hanno chiamata più perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara. Io voglio sempre bene a Maria, perché è grazie a lei se sono diventata un personaggio.

Proprio nello studio di Uomini e Donne, Angela ha conosciuto Gemma Galgani:

Gemma si è montata la testa. Ogni tanto ci sentiamo. Un giorno ho fatto un TikTok che ha fatto più di un milione di visualizzazioni. Allora lei, invidiosa, mi ha chiamata, mi ha detto che ha visto che ho avuto tutto questo riscontro. Poi, non l’ho sentita più.

