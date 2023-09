Uomini e Donne, ex volto del programma si pronuncia sui nuovi tronisti e sulle coppie di questa edizione!

Gossip TV

In attesa di vedere le nuove puntate di Uomini e Donne, un'ex tronista ha rivelato cosa ne pensa dei nuovi tronisti e delle coppie di questa edizione del dating show. Ecco cosa ha detto!

Manca sempre meno alla prossima edizione di Uomini e Donne, l'acclamato dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, e in attesa di scoprire come si evolveranno i percorsi dei tronisti del trono classico, un'ex tronista della scorsa edizione ha deciso di rivelare cosa ne pensa sui nuovi tronisti.

Uomini e Donne, Federica Aversano si esprime sui nuovi concorrenti e sulle coppie della scorsa edizione

Qualche settimana fa, abbiamo conosciuto Brando, Cristian e Manuela Carriero - ex volto di Temptation Island - come nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne. Su di loro, Federica Aversano, ex volto del dating show ha espresso la propria opinione, in un'intervista con Lorenzo Pugnaloni. Federica era apparsa nel programma prima come corteggiatrice di Matteo Ranieri e poi come tronista, ma aveva abbandonato la trasmissione a metà percorso, dopo essersi resa conto di non essere ancora pronta a uscire con qualcuno. Aversano, infatti, ha affrontato un difficile momento con il suo ex compagno e padre del suo bambino e ha preferito allontanarsi dalla tv per concentrarsi su sé stessa e su ciò che davvero desidera.

Intervistata da Lollo Magazine, Federica Aversano ha così affermato in merito ai nuovi tronisti:

"Sono carinissimi. Sicuramente Brando se io avessi avuto 20 anni, mi sarebbe piaciuto motlo. Molto carino, bel tipo. Cristian anche è dolcissimo, Manuela sinceramente non la conosco proprio, però mi ha fatto una bella impressione, sembra carina anche lei. Vedrmo quello che combineranno"

L'ex tronista ha anch lanciato una frecciatina contro le coppie che si sono lasciate in questa edizione: a detta sua, infatti, bisognava aspettarsi che non sarebbero durati a lungo:

"In genere tante coppie che non nascono nei programmi, dopo essersi conosciute, si lasciano dopo poco tempo. Un po' perché si arriva alla scelta non convinti. Potrei dire di tante coppie 'io lo sapevo' 'l'avrei immaginato'."

