Uomini e Donne, ex tronista si schiera dalla parte di Francesca Sorrentino e la difende dalle critiche

Gossip TV

L'ex protagonista di Uomini e Donne, Federica Aversano, commenta la decisione della tronista Francesca Sorrentino di mettersi in gioco nel dating show nonostante le sue debolezze: "Ha fatto bene a buttarsi".

Francesca Sorrentino è una delle protagoniste della nuova edizione di Uomini e Donne. A commentare il suo percorso sul trono, durante il quale non ha nascosto di soffrire di attacchi d'ansia, ci ha pensato Federica Aversano che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, si è schierata dalla parte della giovane tronista.

Il sostegno di Federica alla tronista Francesca

Dopo aver chiuso la relazione con Manuel Maura, Francesca Sorrentino ha deciso di mettersi in gioco e salire sul trono di Uomini e Donne per provare a trovare l'amore della sua vita. Non riuscendo a nascondere la sua ansia, la giovane tronista ha deciso di aprire il suo cuore ai corteggiatori e rivelargli tutte le sue fragilità. Allo stesso tempo, però, ci ha tenuto a sottolineare di voler essere trattata come una persona debole.

A commentare la scelta di Francesca di aprirsi e svelare le sue debolezze ci ha pensato un'ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Federica Aversano che, in una recente intervista rilasciata a Fanpage, ha parlato della sua esperienza con gli attacchi di panico, esprimendo il suo sostegno alla Sorrentino:

Leggi anche Intervista esclusiva a Giulia Cavaglià

Sicuramente l’ho vista in difficoltà, l’ho vista piangere e tremare. Ma penso che abbia fatto benissimo a buttarsi, anzi, le consiglio di continuare a parlarne perché anche quello aiuta. Partecipare al programma mi ha aiutata, mi ha formato e mi ha permesso di prendere l’ansia a braccetto. Ha fatto bene a partecipare al programma, parlarne aiuterà anche altre persone che soffrono d’ansia. Non tutti capiscono le fragilità, ma ciò che conta è trovare il proprio equilibrio.

I consigli di Federica Aversano

Federica Aversano ha continuato raccontando come anche lei abbia dovuto affrontare pesanti critiche sul web e da parte del pubblico, che molte volte non sono riuscite a comprendere il suo reale stato d’animo. Non solo. L'ex protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha colto l'occasione per spendere parole di stima e affetto nei confronti dello staff di Uomini e Donne e lanciare un messaggio alla tronista Francesca Sorrentino:

C’è chi capisce le fragilità e chi no, col tempo impari a chi dar retta, impari a dare attenzione solo a chi lo merita. Il programma ti mette a dura prova, ma ti aiuta anche a fare pace con te stesso [...] Spesso abbiamo delle cose dentro di noi che non sono state tirate fuori e l’ansia nasce anche dai traumi che uno vive, come la perdita di una persona amata, che non deve essere per forza una perdita fisica. La fine di una relazione può influire, soprattutto se questa era tossica. Francesca Goditi ogni secondo e anche la tua ansia, perché ti farà crescere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.