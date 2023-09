Uomini e Donne, ex tronista rivela: "Non siamo una di quelle coppie che..."

Gossip TV

Giorgia Lucini racconta come vanno le cose con il compagno Federico Loschi.

Uomini e Donne sta per tornare in onda con una nuova e imperdibile stagione! Nell'attesa, l'ex tronista e influencer Giorgia Lucini ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi fan riguardo la sua lunga storia d'amore con Federico Loschi, papà dei suoi due bambini.

Giorgia Lucini e la storia con Federico Loschi

Giorgia Lucini e Federico Loschi stanno in crisi? Ad aver destato alcuni sospetti erano state alcune storie sui social in cui l’ex tronista di Uomini e Donne raccontava di attraversare un momento difficile. A far luce sulla situazione ci ha pensato, però, proprio la giovane influencer che, rispondendo ad alcune curiosità sul profilo Instagram, ha raccontato:

L’amore va bene, anche se io e Loschi litighiamo un minuto sì e l’altro pure. Noi non siamo una di quelle coppie tutto pace, amore, due cuori e una capanna. Ma non per opera sua. Per opera mia, che sono super precisa, guardo tutto, sono una rompic***o. Ce le ho veramente tutte. Quindi faccio notare le cose e bisticciamo. Però adesso – non me la voglio tirare – sembrerebbe che va bene. Da quattro ore no, non stiamo litigando, quindi tutto bene!

Ricordiamo che le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne sono già iniziate. Stando alle anticipazioni, nel trono over c'è stato il grande ritorno della discussa dama Barbara De Santi. Grandi assenti nel parterre, invece, i cavalieri Armando Incarnato e Riccardo Guarneri. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda del programma.

