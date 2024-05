Uomini e Donne, ex tronista rivela: "Mi hanno proposto di entrare nella Casa del Grande Fratello, ecco la verità"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Manuela Carriero, si racconta e svela di essere stata contattata per entrare nella famosa Casa del Grande Fratello.

Manuela Punzo è tornata a parlare di Luciano Punzo e delle sue varie esperienze televisive. Ospite dell'ultima puntata di SDL.tv, l'ex tronista di Uomini e Donne ha colto l'occasione per rivelare un retroscena inedito circa una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

La verità di Manuela Carriero

Dopo Temptation Island e la rottura con Luciano Punzo, Manuela Carriero ha deciso di salire sul trono di Uomini e Donne per provare a trovare il vero amore. Purtroppo le cose non sono andate come sperava e la ragazza decise di abbandonare definitivamente il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In una recente intervista rilasciata a SDL.tv, l'ex tronista ha raccontato:

Come ho detto nella clip di presentazione, sono molto timida quindi quando mi hanno chiamata per il trono ero molto scettica ed ho anche accettato per sbloccare un po’ questa mia timidezza. Ho detto “dai, mi farà bene fare nuove esperienze”. Io l’unico programma che avevo fatto era Temptation Island dove non ci sono i cameramen, ci sono delle telecamere fisse. Quindi a Uomini e Donne mi sono trovata a disagio durante le esterne, c’era tanta gente intorno a me, mi riusciva difficile aprirmi, ero veramente a disagio.

Leggi anche Ernesto Russo dalla parte di Mario Cusitore

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi parlato della sua attuale situazione sentimentale affermando di essere single:

Sono felicemente single, per scelta perché a me i corteggiatori non mi sono mai mancati. L’uomo che potrebbe far breccia nel mio cuore? Uno sano di mente, ormai soltanto uno sano di mente…In giro non ne vedo uno normale, hanno tutti dei problemi, non sono mai felici o pronti per le relazioni.

Manuela Carriero al Gf: la confessione dell'ex tronista

Manuela ha continuato rivelando di aver ricevuto una proposta per entrare nella Casa del Grande Fratello. Una proposta interessante che, però, l'ex fidanzata di Luciano Punzo ha deciso di rifiutare per una serie di motivi:

Mi è stato proposto di entrare al Grande Fratello ma in quel momento non me la sentivo di passare da un reality all’altro, ero anche molto scossa. Ho preferito concentrarmi su di me, sul lavoro. Non mi andava neanche di entrare in un edizione già avviata, dove la gente aveva fatto già il suo percorso. Devo dire la verità, ho firmato un contratto per settembre sempre nell’ambito della tv ma non per il Gf. Quindi il Gf non lo potrei fare. Può essere un lavoro continuativo, molto bello, spero che vada bene. Sarebbe un lavoro per sempre mentre il Gf si fa una volta e vedo che poi non tutti riescono ad avere uno sbocco lavorativo dopo. Preferisco tenermelo come ultima tappa, se capita bene altrimenti pazienza.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.