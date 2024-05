Uomini e Donne, Ernesto Russo dalla parte di Mario Cusitore: "In studio ci ha sempre messo la faccia come ho fatto io"

Gossip TV

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Ernesto Russo, ricorda la sua esperienza nel dating show di Canale 5 e svela il suo pensiero su Mario Cusitore e Ida Platano.

Dopo essere stato smascherato e invitato a lasciare Uomini e Donne, Ernesto Russo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Casa Lollo in cui ha cercato di chiarire la sua posizione. Non solo. L'ex cavaliere del parterre over ha colto l'occasione per parlare della sua amicizia inaspettata con Mario Cusitore, l'ex corteggiatore di Ida Platano.

Le rivelazioni di Ernesto Russo

L'ultima puntata di Uomini e Donne ha visto l'addio di Ernesto Russo. Il motivo? L'uomo ha ammesso di aver avuto delle relazioni al di fuori del dating show di Canale 5 e la conduttrice Maria De Filippi, considerando questo comportamento scorretto e fuori luogo nei confronti di tutti, lo ha invitato a lasciare definitivamente la trasmissione. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, l'ex cavaliere del parterre over ha raccontato:

Io ho sempre ribadito alla redazione e tante volte in puntata che se non avessi avuto rapporti all’interno dello studio probabilmente li avrei avuti fuori. Non l’ho mai nascosto. L’ho detto più volte in varie puntate. Nulla di nuovo. La redazione era consapevole del mio modo di essere.

Ernesto ha poi fatto un bilancio del suo discusso percorso nello studio di Uomini e Donne. Senza mezzi termini, l'ex cavaliere del parterre over del dating show di Maria De Filippi ha ammesso di essere sempre stato sincero con le dame e di essere stato difeso solo da Cristina Tenuta:

Cristina in più occasioni mi ha difeso. Fondamentalmente ogni volta che ero al centro studio era sempre un dibattito, non è che potevo esprimermi più di tanto. C’erano quelle donne che io avevo frequentato che alzavano la mano, dovevano sempre dirmi qualcosa e mi offendevano. A un certo punto era diventata una sofferenza. Non voglio fare la vittima eh...Marianna ci era rimasta male, Barbara De Santi ogni volta doveva mettere becco, pure Elisa, l’ultima se la poteva risparmiare. Credo di essere sempre stato onesto anche con lei.

Ritorno di fiamma tra Ida e Mario? Parla Ernesto

A sorprendere i numerosi fan della trasmissione, però, è stato l'avvicinamento inaspettato di Ernesto a Mario Cusitore. L'uomo ci ha quindi tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti dell'ex discusso corteggiatore di Ida Platano e colto l'occasione per dire la sua su un possibile riavvicinamento fra Ida e Mario lontano dalle telecamere:

Con Mario c’è stata una sorta di rivalità pulita e divertente. Poi è nata un’amicizia vera. Sicuramente lo rivedrò nei prossimi giorni. Ci sentiamo e siamo amici. Penso che comunque poi le amicizie vadano accettate nel bene e nel male. Se io posso essermi comportato per l’opinione pubblica in modo sbagliato, un amico è un amico sempre. Non è che ti abbandona quando tu ti comporti in modo negativo. Questa è una conferma della nostra amicizia.

Se ci sarà un riavvicinamento fra Ida e Mario? A questo non posso rispondere. Diciamo che sono sensazioni che si vivono sul momento. L’amore va vissuto in modo proprio. Ci sono anche sensazioni istintive. Il percorso è di Ida e di Mario e sanno loro. Le cose se le vivono loro. A me farebbe piacere vederli insieme perché so quanto Mario teneva a lei anche se può sembrare assurdo. Ho visto anche in studio che Mario ci ha sempre messo la faccia, nel bene e nel male, come ho fatto io.

