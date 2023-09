Uomini e Donne, ex storico e amatissimo tronista contro Sossio Aruta: "E' un deficiente, uno sfiga*o"

Gossip TV

La replica dell'ex volto di Uomini e Donne all'ex cavaliere campano con cui ha condiviso l'esperienza televisiva di Campioni- il Sogno.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Giorgio Alfieri, protagonista del dating show nel lontano 2006/2007, è stato un dei volti più amati del programma.

Uomini e Donne, parla l'ex tronista Giorgio Alfieri: "Sossio Aruta? Ha bisogno tipo di un insegnante di sostegno"

Alfieri, intervistato da Fanpage, ha parlato anche del suo passato come calciatore e della sua avventura nel programma Campioni - Il Sogno, reality show ambientato nel mondo del calcio che è andato in onda su Italia 1, tra il 2004 e il 2006. Nella squadra del Cervia c'era anche un ex cavaliere del trono over, Sossio Aruta. Parlando dell'ex calciatore campano, oggi allenatore, Alfieri ha dichiarato:

"Aruta come calciatore ha avuto una carriera più brillante, tra virgolette. Per il resto, lui secondo me ha bisogno tipo di un insegnante di sostegno. Nella vita ha raccolto e raccoglierà quello che si merita. Non aggiungo altro. È un deficiente. S’è visto pure come s’è comportato a Temptation Island, è uno sfiga*o. Pensava di essere amico di Bettarini ma non ha capito che non se lo fila nessuno. Lascia il tempo che trova come persona"

E ancora:

"Nessun dualismo con Sossio Aruta. In nessun campo io posso sentirmi in competizione con lui. Non farei più ‘sto paragone. C'era un meme fighissimo che spiega la situazione: c'è una foto mia "Quando lo ordini online" e poi "Quando t'arriva a casa" e c'era la foto sua."

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Alfieri ebbe occasione di lavorare a Selfie e ad altri programmi Mediaset.

"Ho fatto l'assistente alla regia, aiuto regia, seconda regia, ho fatto un po' tutto con Roberto e ho imparato un sacco di cose. Ho lavorato coi più grandi: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Alessia Marcuzzi. Ho fatto un sacco di programmi e la carriera andava bene. Poi mi hanno fatto ‘sta sorpresa e me la so' presa ‘nder…come dicono a Pavia."

Parlando di Maria De Filippi, Alfieri ha dichiarato:

"Maria De Filippi è scomparsa dalla mia vita dopo Uomini e Donne. È ricomparsa quando abbiamo avuto la possibilità di lavorare a Selfie. Per me è stata una soddisfazione perché sono passato da tronista a lavorare accanto a Cenci. È stato un grande passo avanti. Poi non c'è alcun rapporto particolare con Maria, perché non puoi renderti conto del lavoro che fa, lavora continuamente senza fermarsi. Starci dietro è impossibile. Io credo che poi, alla fine, sono queste le persone che fanno la differenza, quelle che non si fermano mai."

