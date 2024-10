Uomini e Donne, ex protagonista del Trono Over finisce a Chi l’ha Visto?

Gossip TV

Ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, l'amato dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, finisce a Chi l'ha Visto? per chiedere aiuto a Federica Sciarelli.

Nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha Visto? andata in onda su Rai 3, Federica Sciarelli ha dato spazio ad un uomo alla ricerca della moglie, appena sposata, che si è allontanata e che potrebbe averlo reso vittima di un raggiro. Pasquale Stefano Mella, tuttavia, non è nuovo al mondo del piccolo schermo, dato che è stato per quattro anni protagonista del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Chi l’ha Visto? arriva un protagonista di Uomini e Donne

Il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3 è un punto fermo della televisione italiana, e continua ad essere uno dei più seguiti di sempre. Nella puntata di Chi l’ha Visto? In onda ieri sera, la conduttrice ha dato spazio ad un uomo di 94 anni in cerca della moglie appena sposata e già sparita. Niurka è una donna cubana di 54 anni che vive in Africa ed è stato il figlio dell’uomo a consigliargli di sposarla con una cerimonia di matrimonio avvenuta appena tre giorni dopo il loro incontro. La donna, dopo solo due mesi di nozze, gli chiede di pagarle un viaggio per andare a Berlino dove si trova sua cugina, la nuora del malcapitato, torna in Italia poi per pochi giorni e chiede altri soldi per volare a Cuba.

“Ho speso 15 mila euro per i suoi viaggi. Lei con me non si è comportata bene ma le voglio sempre bene. Vi ho chiamato anche se non è scomparsa perché vorrei che tornasse”.

Questa la confessione dell’uomo alla Sciarelli, la quale ha spiegato che dal momento che la donna non è scomparsa ma si è allontanata volontariamente non può essere inserita nel database delle persone scomparse nonostante si sia rivolto ai Carabinieri per ritrovarla. Alcuni telespettatori hanno immediatamente riconosciuto il malcapitato dal momento che non è un volto sconosciuto al piccolo schermo. Pasquale Stefano Mella, infatti, ha seduto per ben quattro anni nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, l’amato dating show di Maria De Filippi, sperando di trovare lì l’amore. L’intervista a Mella ha preso una piega inaspettata proprio quando l’uomo ha nominato il programma di Canale 5 e la sua esperienza televisiva.

Pasquale Stefano Mella da Uomini e Donne al raggiro

Nello studio di Chi l’ha Visto? è approdato Pasquale Stefano Mella, un uomo di 94 anni che si è lasciato convincere dal figlio a sposare una donna cubana di ben 40 anni più giovane, dopo neppure tre giorni di conoscenza, per poi ritrovarsi a pagarle costosi viaggi fino a quando lei è tornata a Cuba facendo perdere le proprie tracce. L’uomo ha partecipato in passato a Uomini e Donne, sedendo nel parterre maschile del trono over alla ricerca dell’amore, ma purtroppo non è stato fortunato. Pasquale cerca sua moglie Niurka, ammettendo di sentirsi solo e di volerla perdonare anche se lei non si è comportata bene, perché ne sente la mancanza. Poi, il colpo di scena, quando confessa in diretta tv:

“Io ho bisogno di compagnia, voglio sposare una nuova donna. Ho 94 anni già compiuti, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia può trasferirsi da me!”.

Insomma, Mella ha preso lo studio del programma televisivo di Federica Sciarelli come un sito di appuntamenti al buio e alla presentatrice non è rimasto che alzare le sopracciglia interdetta ma lasciarlo fare. Magari la moglie sposata in fretta e furia non tornerà presto in Italia ma qualche altra donna potrebbe interessarsi alla questione. Nel frattempo nello studio di Uomini e Donne assistiamo ad una terribile soap tra Gemma e Valerio, che ieri ha rischiato anche di prendersi una clamorosa scarpata in faccia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.