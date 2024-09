Uomini e Donne, ex protagonista del dating show contro le influencer alla Mostra del Cinema di Venezia 81

Gossip TV

Karina Cascella sbotta sui social e punta il dito contro alcuni personaggi televisivi che hanno accettato di sfilare sul Red Carpet di Venezia81: "Quest’anno penso che abbiamo toccato il fondo".

Anche quest'anno, sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia hanno sfilato tante influencer invitate dai brand in qualità di sponsor. A dire la sua ci ha pensato l'ex opinionista Karina Cascella, che ha speso parole molto dure nei confronti di tutti quelli che hanno accettato di sfilare al Festival.

L'attacco di Karina Cascella

La presenza degli influencer a Venezia81 ha provocato la reazione di tutti coloro che pensano che un festival così prestigioso non possa essere svilito dalla presenza di personaggi che hanno ben poco a che fare con il mondo del cinema. Tra tutti Karina Cascella, che ha puntato il dito contro tutti quegli influencer che hanno deciso di accettare di sfilare sul Red Carpet del Festival sebbene non c'entrino nulla.

L'ex opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha rivelato sui social di aver trovato davvero fuori luogo la partecipazione al Festival di Venezia di alcuni personaggi televisivi provenienti dai reality e dai social:

Quest’anno penso che abbiamo toccato il fondo sotto certi aspetti perché c’erano persone che fanno tutt’alto nella vita, che io credo di non avere mai visto neanche su Instagram. Io ve lo giuro, non ci andrei mai, mi vergognerei come una ladra, ma con quale coraggio? Brad Pitt, George Clooney, sfilano, fanno uno show iconico oserei dire e dopo magari arrivano Roberta e Alessandro. A me Roberta mi sta pure simpatica, ma non è possibile una cosa del genere. Ma non solo loro due, tutti, è un dramma. La gente è disposta a tutto, io credo che serva consapevolezza, un po’ di umiltà, i piedi ben piantati per terra. Io sono del parere che debbano andarci determinate persone, ma per merito. Poi che parallelamente ci siano anche degli influencer, ma veramente influenti, non quattro scappate di casa, ci può stare, ma in un contesto diverso da attori di quel calibro, se no non ha senso. Io penso che i fotografi si facciano delle grasse risate.

