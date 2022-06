Gossip TV

Ventenne di Prato, la giovanissima ex protagonista di Uomini e Donne rappresenterà l'Italia nel concorso di bellezza più importante del mondo.

Nata nel 2002, originaria di Prato, un'ex corteggiatrice e scelta di un noto tronista romano rappresenterà l'Italia per la prestigiosa competizione di Miss Mondo che si terrà il 1 dicembre del 2022: si tratta di Vanessa Spoto l'ex scelta di Massimiliano Morricone avvenuta del dating show di Maria De Filippi più di un anno fa.

Uomini e Donne, ex nota corteggiatrice in gara per Miss Mondo

L'ex corteggiatrice è tra le 25 finaliste candidate per il nostro paese: la finale con la consacrazione della Miss italiana che gareggerà in una della competizioni più prestigiose del mondo si terrà il 18 giugno al Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi di Gallipoli. Vanessa sarà una delle 25 ragazze rimaste in gara, in rappresentanze di tutte le regioni d’Italia, che si contenderà la fascia e il diritto per rappresentare l’Italia a Miss World.

Vanessa Spoto, classe 2002, nata a Prato, ha studiato all’Istituto Alberghiero e finito la scuola ha subito iniziato a lavorare in un’azienda di Filato. Nel dating show di Uomini e Donne è stata la scelta di Massimiliano Morricone ma la storia d'amore tra i due ragazzi è naufragata dopo soli tre mesi.

L'annuncio della rottura è avvenuto tramite Instagram da parte dell'ex tronista romano:

"Io e Vanessa ci siamo lasciati, la coppia non era più felice. Non c’era più felicità tra me e lei. Troppo facile sembrare belli e felici su Instagram quando poi ci sono altri problemi. Siamo dei ragazzi normali. Può succedere a tantissime coppie. Ciò nonostante è stato un bellissimo rapporto, ma purtroppo non è andata bene. [.. ] È stata una relazione maturata nel corso di tre mesi di corteggiamento, subito dopo c’è stato un grandissimo feeling. Però poi purtroppo un po’ per incompatibilità e un po’ per altre cose, non ci siamo trovati d’accordo. Col tempo è diventato sempre più difficile e siamo arrivati a questa conclusione!2

Dopo le dichiarazioni di Mollicone, ci sono state anche quelle della Spoto che non ha nascosto la sua delusione per la fine prematura della relazione:

"Alla luce delle dichiarazioni di Massimiliano e dei tanti messaggi che continuo a ricevere, vi scrivo per comunicare in maniera sincera che ci siamo lasciati. La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi. Vi ringrazio tutti per l’affetto che mi state dimostrando“.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.