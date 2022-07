Gossip TV

Un'ex dama del parterre dell'over di Uomini e Donne ha confessato di aver essere stata attrattata dall'ex tronista.

Dopo le tante indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane, Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, ex dama del trono over confessa: "Volevo corteggiare Matteo Ranieri, mi fu vietato dalla redazione"

L'ex tronista ligure e l'ex corteggiatrice campana sono tutt'ora al centro di un vortice mediatico sulla loro ex relazione, per molti mai iniziata davvero. L'ex corteggiatore di Sophie Codegoni non ha mai voluto replicare direttamente alle polemiche, e dopo il suo rientro in Italia subito dopo il quale ha annunciato la rottura con Valeria, trascorre le sue giornate in relax con i suoi fedeli amici a quattro zampe e l'ex "collega" di trono, Luca Salantino.

Proprio sul 30enne originario di Genova, nelle ultime ore è trapleato un nuovo gossip che riguarda un'ex dama del trono over del dating show di Uomini e Donne. Come riportato dal blogger Domenico Monsellato, Alessandra Di Giammarco, nel corso di un’intervista, ha confessato di aver avuto un interesse per Matteo e desiderava anche poterlo corteggiare ma la redazione lo ha impedito per la differenza di età.

"Di Matteo Ranieri ho sempre provato una attrazione fisica, ho detto alla redazione se potevo corteggiarlo, ma la risposta è stata di no perché aveva già iniziato il suo percorso ed io ero troppo grande per lui.

L'ex dama, tuttavia, ha ammesso che con il tempo non ha più provato interesse per Ranieri:

"Mi piaceva di lui che era una persona molto sensibile, ma poi dopo ho visto che era un tipo insicuro e troppo fragile non ho provato più interesse."

Attualmente Alessandra sta frequentando un altro noto volto nel programma, l'ex corteggiatore e scelta di Giulia Quattrociocche nella stagione 2019/2020, Daniele Schiavon:

"Per ora mi vedo con Daniele Schiavon, ma solo un’amicizia particolare."

