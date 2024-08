Uomini e Donne, ex Corteggiatrice si candida come Tronista e concorrente del Grande Fratello Vip

Gossip TV

Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sogna il trono ma non esclude di partecipare al Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha rivelato su Instagram.

Gli appassionati di Uomini e Donne ricordano senza dubbio la dolce Lilli Pugliese, corteggiatrice e non scelta di Luca Salatino. La giovane, parlando ai fan su Instagram dove gode di un discreto seguito, ha ammesso che le piacerebbe rivestire il ruolo di tronista lasciando aperta anche la porta al Grande Fratello Vip.

Uomini e Donne, Lilli Pugliese nuova tronista?

Si apre la caccia ai nomi della prossima edizione di Uomini e Donne. Attenzione concentrata sui tronisti scelti da Maria De Filippi, che dopo l’esperimento riuscito - anche se solo in termini share dato il drammatico epilogo - del trono di Ida Platano potrebbe farci qualche nuova sorpresa, pescando dal trono over il nuovo tronista in carica. Nel frattempo, Lilli Pugliese parlando con i suoi fan su Instagram ammette che le piacerebbe molto poter rivestire il ruolo nella prossima stagione televisiva del dating show di Canale 5.

“In tanti mi avete detto che il rosso mi dona, quindi di conseguenza anche il rosso del trono potrebbe donarmi molto o no?”.

Lilli è stata corteggiatrice durante il trono di Luca Salatino e aveva colpito moltissimo il tronista romano, arrivando a sedere davanti a lui sulle temute poltrone rosse della scelta, per poi scoprire di non essere lei la donna di cui lo chef si era innamorato. Amata dal pubblico per la sua dolcezza e sincerità, potrebbe essere Lilli la nuova tronista, magari al fianco dell’ex tentatore di Temptation Island Carlo?

Lilli Pugliese torna a parlare di Luca Salatino

Dopo aver confessato che accetterebbe al volo l’occasione di sedere sul trono più ambito della televisione italiana, tornando così a Uomini e Donne, Lilli Pugliese ha ammesso che lascerebbe aperta la porta anche al Grande Fratello Vip. In queste settimane, Alfonso Signorini è a caccia di nuovi inquilini per la casa di Cinecittà, e spuntano i nomi di tre protagonisti di Temptation Island che potrebbero fare fuoco e fiamme nel reality show di Canale 5. Parlando invece del rapporto con Luca Salatino, Lilli ha ammesso:

“Ragazzi mi fate sempre questa domanda e la mia risposto è sempre la stessa, cioè no. È stata una bellissima esperienza e tutto ciò che ho provato e i momenti vissuti sono ricordi che porterò sempre con me, ma è un capitolo chiuso”.

Insomma, sebbene siano entrambi nuovamente single, Pugliese esclude la possibilità di rimettersi in contatto con l’ex tronista romano. Del resto è passato diverso tempo, entrambi sono cresciuti e forse quel magico interesse iniziale non potrebbe neppure ripetersi.

