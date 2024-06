Uomini e Donne, ex corteggiatore sbotta sui social: "Il politicamente corretto ha rotto!"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, Manuel Galiano, sbotta duramente sui social provocando la reazione di molti utenti sul web: ecco cosa ha rivelato il ragazzo.

Manuel Galiano è finito al centro dell'attenzione mediatica per alcune sue recenti dichiarazioni sui social. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne si è lasciato andare a un duro sfogo in cui ha puntato il dito contro il "politically correct" che, secondo lui, ha rovinato la società.

L'amaro sfogo di Manuel Galiano

Manuel Galiano sbotta sui social generando la reazione del web. Il motivo? Lo storico ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne si è lasciato andare a una sorta di sfogo in cui ha dato dei consigli alle persone obese, invitandole a curarsi, e criticato la società di oggi troppo “politically correct”:

Basta normalizzare l’obesità come se non fosse un problema o una malattia. Il corpo non è sano se si soffre di obesità e implica conseguenze gravi come problemi circolatori o di movimenti fino ad arrivare alla morte. Perché con l’anoressia c’è più tatto? Bisogna normalizzare lo stare bene con se stessi mentalmente, non spronare le persone a fregarmene se si diventa obesi perché “l’importante è che tu amore ti veda bella/o”. Ma la domanda che mi sorge spontanea senza puntare il dito a nessuno è ma chi è che davvero si vuole bene se tratta il suo corpo come spazzatura? Come fa ad amare il prossimo se manco ha rispetto di se stesso?

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha concluso il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi insieme alla tronista Giulia Cavaglia, ha poi concluso affermando:

Sto politicamente corretto ha rotto le p*alle. Lasciatelo alla Disney e lavorate per migliorarci sempre, ma non per gli altri ma per voi stessi! Con questo non sto criticando chi ne soffre, anzi critico chi normalizza piuttosto che aiutarli. Diamogliela questa mano, non nascondetevi dietro a un complimento velato per lavarvele queste mani!

Giulio Raselli e le parole sul Gf e L'Isola dei Famosi

Nelle ultime ore anche un altro protagonista di Uomini e Donne è finito al centro delle polemiche. Stiamo parlando di Giulio Raselli che si è lasciato andare a delle dichiarazioni sul Grande Fratello e L'Isola dei Famosi che hanno fatto storcere il naso a molti utenti. Il motivo? Senza mezzi termini, l'ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ha ammesso di sentirsi migliore del 98% dei concorrenti che hanno partecipato alle ultime edizioni dei due reality show di Canale 5:

Ho fatto i casting per il Grande Fratello (stavo per entrare). Isola anno scorso, pronto a partire ma all'ultimo è saltato tutto (non posso dire altro). Comunque sarei meglio del 98% degli ultimi concorrenti del Gf e Isola.

