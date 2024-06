Uomini e Donne, Costantino Vitagliano: "Volevo essere il più bello di tutti e per un po' ci sono riuscito"

Gossip TV

L'ex protagonista indiscusso del trono classico di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, ripercorre i successi e i dolori della sua vita.

Costantino Vitagliano è stato uno dei volti indiscussi di Uomini e Donne. Intervistato da Vanity Fair, a pochi giorni dal suo 50esimo compleanno, il celebre ex tronista si è raccontato parlando delle sue attuali condizioni di salute e del successo raggiunto dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Costantino Vitagliano a cuore aperto

A pochi giorni dal suo 50esimo compleanno, Costantino Vitagliano ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui si è raccontato a cuore aperto. L'ex celebre tronista di Uomini e Donne ha parlato delle sue condizioni di salute rivelando di aver ricevuto la diagnosi di una malattia autoimmune che lo ha portato a perdere tanti chili:

Sono in una fase della vita in cui sto cercando di recuperare la mia sicurezza, anche se prima della malattia non ho mai fatto punture o botox nonostante me lo abbiano proposto più volte [...] Sono sotto cura, e sembra che stia funzionando. Sto scalando il cortisone, che è stato molto invasivo, e continuo con le iniezioni settimanali e con gli antinfiammatori naturali. Il dottore dice che devo avere pazienza, ma io non ne ho mai avuta. Sto imparando anche a fare questo. Non le ho dato un nome perché è ancora tutto da definire, considerando che metti in atto dei tentativi per combatterla. La mia ha colpito la parte addominale e l'aorta ombelicale, con gli anticorpi che, anziché proteggermi, attaccano il mio organismo.

Ricordando la sua esperienza a Uomini e Donne, Costantino ha spiegato il motivo per cui, secondo lui, funzionava in televisione:

Perché sono sempre stato vero e non mi sono mai nascosto davanti a niente [...] Più che un modello, sapevano che quello che facevo io funzionava e, di conseguenza, lo facevano anche loro. I tempi, però, sono cambiati, considerando che oggi i ragazzi Uomini e donne non lo guardano più, visto che passano tutti i giorni sui social [...] Se continuo ad andare in tv e a rilasciare interviste significa che, in qualche maniera, sono rimasto, e non posso che essere felice per questo. La mia fortuna è stata entrare in quel programma senza sapere come funzionasse, facendo tesoro delle lezioni di professionisti come Maurizio Costanzo, che era un maschio alfa come me. Cosa volevo fare da grande? Essere quello che vedevo in televisione e sulle riviste. Volevo essere al centro del gossip e di tutto quanto. Il più bello di tutti. E, per un po', ci sono riuscito.

Le indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Per quanto riguarda la nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà il prossimo settembre 2024 su Canale 5, il pubblico è già in cerca di qualche interessante indiscrezione. Se da una parte è stata confermata la partecipazione degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, dall'altra è ancora sconosciuta l’identità dei nuovi protagonisti del trono classico e over, anche se si pensa che potrebbe arrivare qualche ex volto del dating show di Maria De Filippi dato il successo che ha avuto il trono di Ida Platano. La domanda che ora tutti si pongono è se la dama bresciana deciderà di rimettersi in gioco. Staremo a vedere.

