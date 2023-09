Uomini e Donne, ex corteggiatore rompe il silenzio sullo scontro tra Mirko Brunetti e Igor Zeetti: "Non mi sorprende che.."

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa, sorprende su Mirko Brunetti e Igor Zeetti.

Il duro scontro tra Mirko Brunetti e Igor Zeetti continua a tenere banco sui social. A dire la sua sulla questione ci ha pensato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa, che, a grande sorpresa di tutti, non ha appoggiato il suo collega tentatore ma ha sostenuto la versione del fidanzato di Greta Rossetti.

Il gesto inaspettato di Andrea Della Cioppa

Mirko Brunetti e Igor Zeetti continuano a stare al centro del gossip a causa di un loro incontro tutt’altro che piacevole. Un incontro che è stato riportato sui social dal fidanzato di Greta Rossetti, che si è mostrato allibito per i modi da bullo con cui l'ex tentatore di Temptation Island si è rivolto a lui. Accuse che hanno provocato la reazione del diretto interessato, che è intervenuto sui social per raccontare la sua versione dei fatti.

A commentare lo scontro tra i due protagonisti della decima edizione di Temptation Island è arrivato un ex tentatore e corteggiatore di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Andrea Della Cioppa che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan sui social, ha sorpreso tutti dimostrandosi neutrale:

Onestamente la cosa mi interessa poco, tuttavia penso che per quel poco che ho conosciuto Igor e Alberto per quanto possano essere dei bravi ragazzi non mi risulta così strano che abbiano potuto avere degli atteggiamenti un po’ esagerati nei confronti di Mirko, alcune discussioni sono nate anche nel villaggio per certe divergenze caratteriali. Nello stesso tempo non credo che Mirko sia l’angioletto della situazione [...] poteva evitare di mettere alla gogna mediatica tutto sto bordello, per il resto in generale atteggiamenti del genere da entrambe le parti a 30 anni non si possono né vedere né sentire. In ogni caso spero se la risolvano.

A proposito invece di Uomini e Donne, Andrea ha rivelato:

Ovviamente UeD l’ho vissuta molto più intensamente e da protagonista, quindi l’ho preferita sicuramente come esperienza. Tuttavia entrambe per quanto diverse sono state utili. Manuela Carriero? No, non scenderei per lei. Ad oggi sono proiettato su altre situazioni.

