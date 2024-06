Uomini e Donne, ex cavaliere e fiamma di Gemma Galgani è convolato a nozze!

Gossip TV

Un ex cavaliere e fiamma di Gemma Galgani di Uomini e Donne è convolato a nozze con la sua compagna: ecco di chi si tratta!

Un ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ed ex fiamma di Gemma Galgani, indiscussa protagonista del dating show di Canale5, è convolato a nozze recentemente con la sua compagna. Stiamo parlando di Rocco Fredella.

Uomini e Donne, Rocco Fredella - ex di Gemma Galgani - si è sposato

Rocco Fredella ha frequentato Gemma Galgani per un certo periodo durante la sua permanenza a Uomini e Donne. Tuttavia, la frequentazione si è interrotta e poco dopo il cavaliere ha abbandonato la trasmissione e, ora, sembra aver finalmente trovato l'amore con la sua compagna, Doriana Bertola, estranea al mondo dello spettacolo.

Il cavaliere ha pubblicato sui social foto e stories del suo matrimonio con Doriana, mostrando ai fan la sua gioia nell'aver finalmente detto "sì" alla donna della sua vita. Nei vari scatti pubblicati, Rocco e Doriana appaiono felici e innamorati, mentre passeggiano per Venezia e si concedono il tradizionale giro in gondola.

L'ex protagonista del trono over ha anche deciso di condividere sul suo profilo Instagram una piccola dedica al dating show, affermando che se non fosse stato per l'esperienza nel programma, non avrebbe mai conosciuto l'amore. Sul suo profilo è apparso così un tenero scatto con Doriana, durante un giro in gondola, affiancato dalla sequente didascalia:

"Finalmente ho coronato il sogno della mia vita… sposare Dory a Venezia… Per la realizzazione di questo sogno devo ringraziare Uomini e Donne, perché senza questo programma non avrei mai conosciuto il mio amore Doriana… un grazie a tutti."

Uomini e Donne, la storia tra Rocco Fredella e Gemma Galgani

Rocco Fredella è stato tra i corteggiatori di Gemma Galgani: il cavaliere pugliese era giunto nel programma sicuro di poter conquistare il cuore della dama torinese e si era mostrato come un vero gentleman, corteggiandola e organizzando una romantica sorpresa per lei, che però non è andata come previsto.

Il cavaliere, infatti, aveva deciso di portare Gemma in un castello, per cenare insieme e dopo pochissimo tempo dall'inizio della loro frequentazione, chiederle di uscire insieme dal programma. I due si erano anche baciati appassionatamente, ma la dama aveva deciso di rifiutare di lasciare la trasmissione insieme e aveva interrotto così la frequentazione con Rocco.

Quest'ultimo è rimasto nel programma per qualche tempo, ma come spesso accade, è stato accusato di voler restare lì solo per visibilità e, nonostante abbia provato a frequentare altre dame nella trasmissione, non è riuscito a trovare il vero amore. Così, alla fine, si è allontanato dal dating show e ha iniziato a frequentare Doriana Bertola, con cui è poi convolato a nozze.

