Pierluigi Mercogliano, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne in cui ha avuto una breve frequentazione con Gemma Galgani, ha svelato alcuni sorprendenti retroscena sul dating show e sulla dama torinese.

Uomini e Donne, ex cavaliere confessione choc: “Gemma uscirà dal programma, già hanno deciso, le serve una buona uscita"

Intervistato da Fralof per PiùDonna, l'ex cavaliere barese ha spiegato il motivo per cui non ha più presenziato nel parterre over del programma:

"Un po’ per le mie attività professionali che mi impedivano di recarmi a Roma per le registrazioni, un po’ perché è finita la conoscenza con Gemma. Mi sono trovato in una fase affettiva di Gemma molto complessa. Lei aveva dei problemi esistenziali, non sapeva se doveva restare o meno. Praticamente l’hanno toccata troppo quando le hanno detto che lei non ha mai avuto un bambino. Lei non ha potuto essere mamma e questa cosa l’ha ferita profondamente."

"Con Gemma la prima volta è scattato il bacio, ma non era caloroso - ha proseguito - Probabilmente non le piacevo abbastanza, ma in quel periodo avrebbe detto di no a chiunque. Ma io già avevo capito che non sarebbe nato nulla tra noi. Non era scattato nessun feeling particolare, neanche da parte mia. Non mi piaceva tanto neanche il contatto. Ci sono stati tre baci in totale. Il secondo è stato a stampo, il terzo è stato a casa sua. Lei pensava alle altre cose, al business, non era evidentemente interessata. Ma lì c’è stato anche un bacio con la lingua, anche se l’ho cercato io. Lei non era trasportata [...] Successivamente lei mi ha cercato telefonicamente ma io l’ho evitata dicendole che dovevo lavorare. Lei aveva bisogno di parlare, ma io avevo capito che non c’era nulla tra noi e sono diventato abbastanza freddo. "

Perluigi ha poi colto l'occasione per descrivere che tipo di donna sia:

"Una donna forte, molto sensibile, che non si arrenderebbe mai. Ma sa essere anche cattiva, perché riesce a fare delle cose che altre non farebbero. Poi non so se è vera o se è una falsa vera. Anche quando era con me, pensava più ai segreti di Uomini e Donne che a conoscermi. Sapeva le cose di tutti."

L'ex cavaliere, infine, ha lanciato una vera e propria bomba sulla dama torinese:

"So che ultimamente sta uscendo con un altro signore. Ti posso anticipare che con questo uomo probabilmente uscirà dal programma. Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lui si chiama Giacomo e la vuole fuori da Uomini e Donne."

