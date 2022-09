Uomini e Donne, Eugenio Colombo sfogo choc su Francesca Del Taglia: "Sono schifato"

Sono trascorsi ben nove anni dal momento in cui Eugenio Colombo, uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, concluse il suo percorso sul trono scegliendo la corteggiatrice toscana Francesca Del Taglia.

Dalla loro relazione sono nati due bambini, Brando, il primogenito e Zeno. Una delle coppie più longeve e amate del dating show di Maria De Filippi che dopo qualche indiscrezione su una crisi, oggi si sta dicendo addio forse nel peggiore dei modi. Dopo le parole di Francesca che su Instagram aveva rivelato di non vivere un periodo particolarmente sereno, sono arrivate quelle di Eugenio che ha rilasciato dichiarazioni in merito che hanno lasciato tutti senza parole.

Dopo le parole dell'ex corteggiatrice, erano arrivate quelle di Eugenio che confermavano il momento delicato:

"E’ vero, è un momento delicato tra me e

e purtroppo non è un problema dettato da chissà che cosa o da tradimenti e cavolate varie ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini. E soprattutto se questo sentimento può tornare o no."