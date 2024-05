Uomini e Donne, Ernesto Russo torna sui social dopo l'addio al programma: "Basta parlarne, è il passato"

Gossip TV

Dopo la messa in onda della puntata in cui Ernesto Russo è costretto a lasciare Uomini e Donne, il cavaliere torna sui social e mette un punto fermo alle chiacchiere e accuse sul suo conto. Ecco cosa ha dichiarato!

Ernesto Russo è stato uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne più chiacchierati di quest'anno. Nella puntata di lunedì 20 maggio, in onda su Canale5, l'ex corteggiatore di Ida Platano ha lasciato la trasmissione, dopo che la conduttrice Maria De Filippi ha rivelato che la redazione ha ricevuto diverse segnalazioni sulle sue frequentazioni fuori dallo studio.

Uomini e Donne, Ernesto Russo torna sui social: "Adesso basta parlare del programma, è il passato"

Dato che, come da regolamento, cavalieri, dame e tronisti non possono frequentare persone che non siano nella trasmissione, Ernesto Russo ha preferito lasciare il programma e senza battere ciglio ha salutato tutti in studio per poi andarsene. La sua uscita è arrivata dopo diverse segnalazioni, con tanto di foto, che mostravano il cavaliere del trono over in atteggiamenti intimi con una donna, durante un pranzo. Impassibile, Russo ha affermato che è vero che ha avuto delle frequentazioni fuori dal programma e ha chiesto alla conduttrice cosa fare.

Altrettanto impassibile, Maria De Filippi ha commentato che questo comportamento non era compatibile con la natura del programma e le sue regole e così Ernesto ha abbandonato la trasmissione. Il cavaliere era già stato ospite nel 2015, per poi tornare nel 2023 come corteggiatore di Ida Platano. Dopo aver concluso il percorso con lei, aveva lasciato Uomini e Donne, ma a sorpresa era ritornato e aveva cercato di frequentare varie dame, chiudendo sempre in maniera frettolosa e poco pacifica le sue conoscenze.

In particolare, con Barbara De Santi c'erano stati diversi scontri: la dama, infatti, sosteneva che il cavaliere avesse un comportamento troppo sfuggente e alla fine l'insegnante ha avuto la soddisfazione di avere ragione. Il comportamento sfuggevole di Russo dipendeva dalle frequentazioni all'esterno del programma, molto probabilmente.

Nonostante Ernesto Russo abbia lasciato il programma a causa di alcune segnalazioni giunte alla redazione, da fonti mantenute anonime, il cavaliere a Casa Lollo ha rivelato che, secondo lui, è stata proprio Barbara a diffondere le voci sulle sue frequentazioni.

Uomini e Donne, il messaggio social di Ernesto Russo: il cavaliere è già pronto a voltare pagina

Ora che è andata in onda la puntata in cui viene allontanato dalla trasmissione, Ernesto Russo è tornato sui social e con un messaggio ben preciso. Dopo aver ringraziato ironicamente tutti coloro che lo avevano segnalato e aver ricevuto il sostegno pubblico di Mario Cusitore, l'ex cavaliere ha deciso di scrivere un suo pensiero sulla vicenda e sul percorso nel dating show.

Russo ha infatti dichiarato di volersi lasciare tutto alle spalle e di non voler più sentir parlare del percorso a Uomini e Donne. Il cavaliere ha poi augurato una buona vita a tutti coloro che gli hanno scritto e ha ribadito di voler andare avanti con la sua vita. In altri post, il cavaliere aveva ironizzato sul suo addio alla trasmissione, mentre ora sembra non voler più sentir parlare del programma:

"Oggi è il presente,ieri è già passato….grazie a chi mi ha sostenuto e grazie per chi non mi ha capito..ma il mondo è bello perché è misto, come le razze gli usi e i costumi…con quest’ultimo mio pensiero interrompo ogni forma di comunicazione parlando di ieri …grazie a tutti"

