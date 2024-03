Uomini e Donne, Ernesto Russo svela perché ha deciso di non corteggiare più Ida Platano

Gossip TV

Nello studio di Uomini e Donne, Ernesto Russo sta diventando uno dei principali protagonisti. Ecco cosa ha raccontato il cavaliere dalla lunga chioma.

Grande protagonista del trono over di Uomini e Donne, dopo aver abbandonato il posto da corteggiatore di Ida Platano, Ernesto Russo ha raccontato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 qualcosa in più sulla sua vita, parlando dell’esperienza in Ucraina durante la guerra ma anche di cosa vorrebbe dalla sua donna ideale. Ecco le rivelazioni di Ernesto.

Uomini e Donne, Ernesto Russo: cosa cerca in una donna

I fan di Uomini e Donne, anche quelli più esperti, ci hanno messo qualche giorno a riconoscere Ernesto Russo, già protagonista del dating show di Canale 5 in passato, tornato a corteggiare Ida Platano con un look totalmente rinnovato. Barba incolta e capelli lunghissimi, Enrico ha ammesso di sentirsi sé stesso con questo nuovo look, nato anche dai suoi viaggi in giro per il mondo come quello a Kingston, in Giamaica, dove ha trovato la vera pace. Il cavaliere, tuttavia, ha visto anche la guerra quando nel gennaio 2023 ha deciso, dopo aver avuto un’illuminazione a seguito della visione del film “La passione di Cristo” di Mel Gibson, di recarsi in Ucraina per prestare soccorsi umanitari. Ernesto è tornato a Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano ma si è reso conto ben presto di non essere particolarmente compatibile con la tronista bresciana.

“Ho solo capito che tra di noi non poteva esserci nulla e che non eravamo compatibili. Penso che il tempo sia una risorsa umana e, quando ho compreso che Ida non è la donna per me, che non siamo affini, ho preferito fare un passo indietro piuttosto che far perdere tempo ad entrambi”.

Nelle ultime settimane, Ernesto ha iniziato a frequentare anche Barbara De Santi ma sembra che la conoscenza non proceda nel migliore dei modi e come rivelano le Anticipazioni il cavaliere chiuderà definitivamente il rapporto. Barbara si è mostrata molto presa da Russo ma lui, come ha confessato anche al magazine, non ama sentirsi braccato.

"Non sopporterei la possessività, perché questa limiterebbe la mia libertà. Mi reputo un uomo molto serio di amore e vorrei che la persona che ho a fianco lo capisse e si fidasse di me. Ho un enorme rispetto per le donne e per me stesso, e forse proprio per questo quando Ida ha seguito Mario ho deciso di farmi da parte. Lui era uscito dallo studio per un attacco di gelosia e non ho trovato bello che Ida gli sia andata dietro!.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.