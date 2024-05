Uomini e Donne, Ernesto Russo sbugiardato da una dama, Barbara De Santi gongola: "Ho sempre ragione io" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, durante il trono over, Ernesto Russo è stato sbugiardato da una dama con cui è uscito. E Barbara non ha trattenuto una certa soddisfazione. Vediamo insieme cosa è successo!

Uomini e Donne, oggi, 6 maggio, inizia con un'accesa discussione nel trono over tra Cristiano, Giulia e gli opinionisti del dating show di Canale5 e condotto da Maria De Filippi. Dopo Cristiano e Giuia, anche Ernesto Russo è al centro dello studio e innesca una discussione con Barbara e altre dame del parterre per il suo comportamento.

Uomini e Donne, Ernesto silurato da una dama, Barbara gongola nel parterre: "Alla fine, avevo ragione io"

Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione, Cristiano aveva espresso interesse per Jessica, mentre ancora era in ballo una situazione con Giulia. Tuttavia, era emerso che il cavaliere aveva sentito ed era uscito anche con Serena, con la quale tra l'altro c'era stato anche un bacio. Questa situazione aveva esasperato Giulia che, dopo aver sempre affermato di voler conoscere solo Cristiano, aveva deciso di non dargli più l'esclusiva e ha infatti sentito un altro cavaliere, Gino, con cui è uscita. Cristiano in studio si infervora e chiede alla dama se vuole continuare a conoscerlo, anche se Maria De Filippi gli ricorda che poco prima lui aveva dichiarato alla redazione di voler chiudere con lei. Il cavaliere si arrampica di nuovo sugli specchi, rinfacciando alla dama tutte le sorprese per lei, mentre lei ora vuole conoscere un altro uomo, ma Giulia ribadisce che in realtà lei ha preso questa decisione dopo che lui è uscito e si è baciato con Serena.

A questo punto, Cristiano arriva a sostenere che in realtà il bacio non era voluto da lui e che Serena gliel'ha quasi imposto. Questa affermazione scatena sia l'indignazione dello studio, anche perché Serena è assente e non può difendersi, ma anche l'incredulità di tutti, per l'assurdità di questa ridicola giustificazione, tanto che persino la conduttrice ironizza. Il cavaliere torna a giustificarsi, ma nulla del suo discorso è credibile! Alla fine, tra lui e Giulia la situazione resta in bilico, mentre la dama ammette di essersi trovata bene con Gino e decide di proseguire la conoscenza con lui. Anche Jessica, archiviato il caso Marcello, dichiara che lei e Diego sono stati molto bene e quindi continueranno a frequentarsi, visto che il cavaliere non si è dimostrato superficiale come credeva.

Ancora spazio al trono over con Ernesto Russo e le sue corteggiatrici: la prima, Sabrina, apparsa nella precendete puntata, si siede esordendo che ha sbagliato a scendere per corteggiare Ernesto e inizia a raccontare tutto ciò che non le è piaciuto del comportamento del cavaliere, mentre nel parterre Barbara De Santi gongola felice di aver avuto ancora ragione. Dopo un botta e risposta rapido con Sabrina, che gli dice senza mezzi termini ciò che pensa di lui e che chiude rapidamente, si passa a Elisa: la dama ha, invece, un'opinione diversa e dichiara che non è interessata all'opinione delle altre. A queste parole, Barbara si inserisce nella conversazione e dice alla dama che invece dovrebbe fare tesoro delle esperienze altrui, visto come si sta comportando Ernesto. Poi quando il cavaliere si intromette nella discussione, Barbara lo sbugiarda e svela che è lui che continua a cercarla e a salutarla ogni volta che ha l'occasione. Anche Marianna, con cui ha avuto un breve flirt, rinfaccia al cavaliere il suo comportamento, ma Ernesto appare impertubabile e lui ed Elisa continuano la loro conoscenza.

Uomini e Donne, Daniele Paudice ritratta la sua versione sul mancato bacio con Gaia Gigli!

Spazio al trono classico con Daniele Paudice e Gaia Gigli: la tronista ha organizzato diverse piccole sorprese per il tronista, ma in esterna non ha mancato di fargli notare che non ha apprezzato il suo comportamento verso Marika, l'altra corteggiatrice sua rivale. Gaia ammette di non volersi più aprire con lui, perché continua a vedere delle cose che non le piacciono, tuttavia, Daniele la rassicura e le dice che è interessato a lei e i due fanno pace e si abbracciano. In studio, però, Daniele le rinfaccia di essere troppo pesante e che lei con il suo comportamento non gli rende leggera la conoscenza.

Maria De Filippi prova a intervenire e a chiarire le cose alla corteggiatrice, difendendo il tronista: Daniele ha interesse per la corteggiatrice, ma con il suo modo di fare a volte gli rende difficile viversi la conoscenza, perché lei è sempre sul piede di guerra e le sue insicurezze non aiutano. Anche Gianni interviene e consiglia alla corteggiatrice che se lui la tiene lì è perché è interessato a lei. Ancora una volta il tronista interviene e ribadisce che lui vuole conoscerla per quella che è, ma che deve godersela un po' di più.

Anche nell'esterna con Marika, la corteggiatrice esprime i suoi dubbi sul percorso e su ciò che è già successo tra di loro, ma anche in questo caso Daniele interviene e prova a tranquillizzarla, ricordandole che le loro esterne sono sempre molto belle e che tra loro c'è già stato un bacio. Durante l'esterna, che si svolge in riva al mare, il tronista le si avvicina molto e si lascia accarezzare e coccolare dalla corteggiatrice, mentre in studio Gaia è fumante. Mentre Marika è sulle nuvole per la loro esterna, Gaia non riesce a non pensare al loro mancato bacio e afferma che le dispiace che sia dipeso dal suo essere mamma. Daniele, che aveva affermato che era questo il motivo, ritratta e dice che si è sentito frenato. Alla fine, balla con Marika. In studio Ida Platano è assente e non si parla del suo trono. Cosa succederà?

