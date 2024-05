Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta Cristiano: "Giulia ti deve riconquistare, mentre tu stai con altre donne?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, Cristiano Lo Zupone è di nuovo al centro delle polemiche per il suo comportamento e Maria De Filippi interviene per bacchettarlo! Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal trono over: i protagonisti di questa puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi sono Marcello, Jessica e Diego. Intanto, anche Cristiano si caccia nei guai perché proprio non ne vuole sapere di non essere un farfallone con varie dame....Vediamo insieme cos'è successo oggi, 3 maggio, in trasmissione!

Uomini e Donne, Marcello in crisi di mezza età, Gianni Sperti lo bacchetta!

Marcello si siede e dichiara subito che non ha più sentito Jessica, dopo la puntata della scorsa volta, nella quale hanno litigato furiosamente. La dama, tuttavia, gli ricorda che non si sono sentiti perché lui l'ha bloccata sui social e poi ha provato a sentirla con varie scuse. Il comportamento di Marcello non è apprezzato né dalla dama, né da Gianni Sperti. L'opinionista, infatti, afferma che un comportamento simile è da immaturi e che dopo la reazione esagerata che ha avuto la scorsa volta, questo cambiamento repentino è assurdo.

Intanto con Diego, la dama ammette che per il momento vorrebbe proseguire, ma che ha paura che ci sia solo trasporto fisico da parte del cavaliere, visto che l'ha portata solo a ballare e non ha mai fatto domande personali. A bruciapelo, Maria De Filippi chiede a Cristiano se ha interesse per Jessica e il cavaliere, anche se alla sprovvista, risponde di sì. La dama rivela poi che, nel corso della precedente puntata, ha incontrato spesso il suo sguardo e l'ha trovato confortante, tanto che ha deciso di scrivergli per ringraziarlo ed è iniziata una conversazione amichevole e giocosa tra loro.

Cristiano ha in ballo una situazione con Giulia, ma la dama interviene dicendo che dopo ciò che ha appena sentito non ha molto senso di continuare a frequentarsi. Interviene anche Cristina e punge Cristiano con una frecciatina, dicendogli che è evidente che a lui piacciono più giovani...Il cavaliere decide di chiudere con Giulia, perché ammette che non c'è più interesse da parte di entrambi e sembra quasi voler dire che il disinteresse è reciproco, mentre Giulia ribatte che è lui che non ha alcun interesse a sentirla.

Uomini e Donne, Cristiano farfallone, Maria De Filippi sbotta: "Non è Giulia, sei tu che passi il tempo prima con una e poi con un'altra" [VIDEO]

Emerge che anche un'altra dama, Serena, ha avuto dei contatti con Cristiano e che i due si sono addirittura baciati! A queste parole Giulia chiede di uscire dallo studio e anche Cristiano la segue, ignorando completamente Serena che sta raccontando la loro uscita. Alla fine, Diego e Jessica continuano a uscire insieme.

Quando rientra Giulia, la dama racconta altri retroscena della settimana in cui non si sono sentiti, svelando che il cavaliere aveva pian piano allentato i rapporti, negandosi al telefono. Anche Serena interviene e racconta che lei gli ha fatto una sorpresa e sono andati insieme allo stadio, ma che quando erano lì lui si era eclissato e l'aveva visto messaggiare con Jessica. A queste parole, Cristiano dichiara che vuole chiudere con Serena ma non con Giulia, perché vorrebbe continuare e cambia così idea quando fino a pochi minuti prima aveva chiesto di chiudere. Il cavaliere allora le dice che potrebbe anche impegnarsi a riaccendergli l'interesse. Anche Maria De Filippi interviene e bacchetta Cristiano chiedendogli in che modo si deve imepgnare la dama, se lui passa il tempo ad andare allo stadio con Serena e poi messaggia con Jessica! Giulia chiude con Cristiano: non vuole un uomo così al suo fianco, che non fa altro che cercare attenzioni da altre e alla fine accetta di ballare con Diego!

Spazio ancora al trono over con Tiziana e Dino: a sorpresa è stato il cavaliere a voler chiudere con la dama, nonostante le previsioni di Tina Cipollari sulla frequentazione tra loro. Ma nel racconto che fa il cavaliere non sembra molto convincente, visto che sembra che dietro ci sia un motivo molto futile...lui non è abbastanza alto ed è una persona troppo semplice per la dama. Manuel, un altro cavaliere del parterre, interviene a fa capire che in realtà Dino è in cerca di visibilità e anche Tiziana svela che ha avuto la stessa impressione!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne