Uomini e Donne, Ernesto Russo: "Mario Cusitore dovrebbe andare sul trono"

L'intervista all'ex corteggiatore e ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Ernesto Russo, è stato tra i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Il 46enne di Sabaudia è sceso per corteggiare Ida Platano anche se dopo alcune esterne con l'ex dama bresciana, ha deciso di chiudere la frequentazione. Qualche settimana dopo, è tornato nel parterre dell'over ma sono emerse alcune segnalazioni di frequentazioni esterne per cui Maria De Filippi lo ha inviatato a lasciare il dating show.

Uomini e Donne, Ernesto Russo: ""Ho sbagliato all’interno del programma, anzi, scusa a Maria De Filippi"

Intervistato da Lollo Magazine, Ernesto, grande amico di Mario Cusitore, ha commentato le sue ultime vicende nel programma. Sulla frequentazione tra Mario e Maura, l'ex cavaliere ha dichiarato:

"Io fondamentalmente non ci trovo nulla di male, ti dico il motivo: all’interno del programma si creano delle conoscenze nel parterre maschile anche, non delle vere e proprie amicizie, quindi penso che Mario abbia fatto la cosa giusta se ha un interesse per Maura. Non ci trovo nulla di sbagliato, tantomeno nella situazione di Maura e Gianluca, io ora non so le dinamiche del loro rapporto."

Ernesto ha commentato anche la conoscenza tra Mario e Cristina Tenuta:

"Cristina ha sempre palesato l’interesse verso Mario, ovviamente io penso che Cristina l’abbia detto in buona fede alla relazione ed hanno trovato un pretesto per far tornare Mario all’interno della trasmissione, visto che non c’era Ida. La trovo un’idea geniale. Credo che nonostante tutto attualmente sia il pilastro del programma, per la veridicità del suo comportamento, nel bene e nel male. Sono un fan di Mario come sempre, al di là dell’amicizia, apprezzo la sua lealtà."

E non è finita qui. Russo è convinto che Mario debba andare sul trono:

Sono giorni che penso a questa cosa (ai tronisti, ndr). Penso che ci sarà una grande richiesta di persone che vogliono conoscere Mario. Credo che lui non sarà nel parterre over per molto tempo, è una mia teoria. Credo che al primo trono vacante, la cosa intelligente che si dovrebbe fare è metterlo sul trono. Se fossi la De Felippi o la redazione o la produzione, farei questa mossa. Nel trono over si parlerà solo di lui, immagino, quindi…

L'ex cavaliere ha ammesso di aver sbagliato durante la sua esperienza nel parterre dell'over e ha chiesto scusa alla conduttrice:

"Ho sbagliato all’interno del programma, anzi, scusa Maria. Mi sono visto con donne all’interno ed anche con donne all’esterno del programma. Questo non è compatibile con la trasmissione. Però ti voglio dire: mi sembra assurdo che uno stia lì per mesi, mesi e mesi e non vada con una donna. E’ assurdo che uno stia lì un anno, un anno e mezzo e non si fa ‘na…!

