Uomini e Donne, Barbara De Santi torna in libreria con nuove rivelazioni inedite

Barbara De Santi torna in libreria con la seconda edizione di “Fare l’amore come una escort”. La dama del trono over di Uomini e Donne fa nuove rivelazioni inedite.

Protagonista del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi è tornata in studio con l’intenzione di trovare nuovamente l’amore. Amore che lei da sempre osserva e studia nelle sue mille sfaccettature, cercando di comprendere l’unione tra Marte e Venere, come ha fatto anche nel suo libro “Fare l’amore come una escort”. Il romanzo torna in libreria con un capitolo aggiuntivo nel quale Barbara fa rivelazioni inedite, scopriamo insieme i dettagli.

Uomini e Donne, Barbara De Santi in cerca del lieto fine

Classe 1969, nata a Mantova dove si è diplomata presso il Conservatorio di Musica, Barbara De Santi è la professoressa di Uomini e Donne. Un po’ per la sua voglia di portare la sua professione all’interno del programma, per donare una nuova visione degli insegnanti e dell’insegnamento che l’ha sempre caratterizzata, un po’ per il suo modo di commentare talvolta severamente ciò che accade in puntata, la dama è decisamente nel ruolo di prof anche davanti alle telecamere del dating show di Canale 5.

E questo è un aspetto che piace molto al pubblico del programma di Maria De Filippi, che la sostengono e sono stati molto felici di vederla tornare in studio dopo anni di assenza. De Santi si è distinta subito, al centro di diverse discussioni, soprattutto contro il cavaliere Ernesto Russo che è stato proprio recentemente allontanato dallo studio dopo una segnalazione che ha fatto infuriare Maria De Filippi. Segnalazione che, lui è certo, potrebbe aver proprio fatto Barbara. Mentre la dama non si espone sull’argomento almeno per ora, quel che è certo è che proprio in questi giorni Barbara torna in libreria con la seconda edizione del suo libro “Fare l’amore come una escort”. Scopriamo insieme le novità.

Uomini e Donne, Barbara De Santi torna in libreria

Un nuovo capitolo si aggiunge alla prima edizione di “Fare l’amore come una escort”, il romanzo di Barbara De Santi ovvero una delle dame più amate di Uomini e Donne. La dama ha voluto dare rivelazioni inedite sui suoi ultimi 4 anni, donando una visione sull’amore e sulle relazioni raggiunta all’età di 55 anni dopo tante esperienze diverse che l’hanno formata ma anche inevitabilmente cambiata. Disponibile su Amazon, il libro della De Santi è ispirato al mondo delle escort, un modo che ha conosciuto grazie ad un suo ex, ora suo amico ovvero Mike Morra, il fondatore di Escort Advisor

“Incontrandolo per caso dopo parecchi anni dalla nostra separazione, ho riscoperto lui e tutto un mondo a me sconosciuto: quello delle escort. Le escort sono donne professioniste del sesso che hanno capito cosa vogliono gli uomini e su questo ci hanno costruito una professione. Non sono d’accordo con il loro mestiere, sono solo una fonte per capire meglio l’universo maschile […] Credo nella relazione esclusiva in una coppia, unica, basata sull’amore reciproco. I racconti delle escort possono solo aiutare a capire i bisogni degli uomini”.

Ha commentato De Santi, spiegando cosa l’ha spinta ad approfondire questo argomento, affascinata dal modo in cui le escort hanno imparato a leggere i bisogni non solo fisici, ma spesso anche più intimi, degli uomini anche in un’epoca in cui è sempre più complicato trovare un giusto equilibrio tra donna e uomo nelle relazioni.

