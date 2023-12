Uomini e Donne, Ernesto è il nuovo corteggiatore di Ida Platano: eccolo nel 2015 quando partecipò al programma!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5, si è presentato Ernesto, nuovo corteggiatore di Ida Platano, già volto noto al programma nel 2015.

Oggi, a Uomini e Donne, è tornato in trasmissione una vecchia conoscenza del trono over: si tratta dell'ex corteggiatore Ernesto Russo, che si è presentato nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi per corteggiare la nuova tronista Ida Platano.

Uomini e Donne, Ernesto Russo torna in trasmissione dal 2015: eccolo com'era 8 anni fa!

Ernesto Russo si è presentato in trasmissione con una folta barba e lunghi capelli, attirandosi diverse risatine da parte del pubblico e degli opinionisti. Quando il nuovo corteggiatore ha svelato di essere già stato presente nel programma nel 2015, Tina Cipollari ha esclamato sorpresa:

"Ma che ti è successo nel frattempo?"

Scatenando l'ilarità generale. In effetti, rispetto al 2015, quando si presentò negli studi Elios per conoscere Giuliana Brasiello e poi Laura Cola, con cui lascià la trasmissione, Ernesto Russo ha totalmente cambiato look e a distanza di 8 anni è sembrato irriconoscibile persino agli stessi opinionisti. Dopo il dating show Mediaset, l'ex cavaliere ha intrapreso anche la carriera da attore, per poi dedicarsi alla ristorazione come imprenditore e ora ha deciso di mettersi in gioco come corteggiatore di Ida.

I fan del programma, su Twitter, nel giro di pochi minuti sono riusciti a scovare delle vecchie foto del programma in cui Ernesto Russo, senza chioma e barba alla Jason Momoa, appriva davvero molto diverso.

