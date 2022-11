Uomini e Donne, ennesimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano: sono ancora innamorati?

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano e Riccardo Guarnieri nuovamente al centro dello studio.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Sebbene la dama bresciana è attualmente impegnata con Alessandro Vicinanza, del quale si è mostrata gelosissima, Ida vuole che Riccardo le dica se prova ancora qualcosa per lei.

Uomini e Donne, nuovo confronto tra Ida e Riccardo

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Alessandro Rausa, per il quale sono scese due bellissime dame. In particolare, la milanese Michela colpisce tutti perché rivela di avere ottant’anni dimostrandone quasi venti in meno. Tina Cipollari non perde tempo e lancia frecciatine a Pinuccia, facendo notare l’enorme differenza fisica tra lei e Michela, che rimane in studio per conoscere meglio Alessandro. La dama di Vigevano non si scompone, nonostante tutti abbiano notato che sembra piuttosto infastidita dalla nuova dama del pugliese. Al centro dello studio si siede Ida Platano, e Maria De Filippi manda in onda un video che ricapitola tutto ciò che è successo nelle ultime puntate: la dama bresciana si è mostrata gelosa del ballo tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, la quale aveva chiesto di poter parlare con il cavaliere partenopeo per alcuni chiarimenti; Riccardo Guarnieri ha sbottato vedendo Ida di nuovo tra le braccia di Vicinanza, annunciando la sua intenzione di abbandonare lo studio; Ida ha completamente snobbato Riccardo, fiume in piena sulla sua ex, quando lui ha fatto capire di essere ancora innamorato di lei.

In un altro videoclip vediamo Platano annunciare ad Alessandro la sua intenzione di tornare a Brescia senza uscire a cena per un chiarimento. Finalmente scopriamo cosa si sono detti Alessandro e Roberta durante il loro ballo, ovvero nulla di compromettente che possa giustificare la rabbia esplosiva di Ida. Dopo la puntata, scopriamo che anche Riccardo ha raggiunto Ida in camerino, ribadendo di essere scioccato per il punto in cui sono arrivati dopo aver vissuto un amore così grande: il cavaliere chiede alla dama di sbilanciarsi prima di rivelarle quello che prova e lei sembra sul punto di cedere, per poi tornare sui propri passi e parlare di mancanze di rispetto troppo grandi da poter essere perdonate. Ida decide di staccare il telefono e sparire per diverse ore e, quando torna per la seconda registrazione, trova un filmato di Riccardo in lacrime ad aspettarla.

I due si incontrano in studio e discutono del loro rapporto senza riuscire a trovare una soluzione, parlando sempre del passato. Ida non riesce a credere a Riccardo, avendolo anche visto uscire con Roberta e sospettando che lo abbia fatto per farle del male, mentre Tina fa notare che il pugliese sembra voler avere presa sulla sua ex quando lei sta voltando pagina. Ida vuole sapere se Riccardo la ama ancora, mentre il cavaliere si mostra diffidente accusando la sua ex di aver guardato e trattato Alessandro come non ha mai fatto con lui.

