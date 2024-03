Uomini e Donne, Emanuela Malavisi su Cristina Tenuta: "La solidarietà femminile è per donne intelligenti" [VIDEO]

Gossip TV

L'ex dama del trono over Emanuela Malavisi ha espresso la sua opinione su Cristina Tenuta e su quanto successo nell'ultima puntata di Uomini e Donne.

Nella puntata di ieri, 15 marzo, a Uomini e Donne, un comportamento di Cristina Tenuta verso il corteggiatore Mario Cusitore ha fatto molto discutere. A commentare l'atteggiamento della dama è stata un'altra ex protagonista del trono over del dating show di Canale5: Emanuela Malavisi.

Uomini e Donne, Emanuela Malavisi critica il comportamento di Cristina Tenuta!

Maria De Filippi, in puntata, ha fatto notare a Ida Platano che Cristina Tenuta si è avvicinata a Mario Cusitore per chiedergli di ballare, ma il corteggiatore ha rifiutato. Barbara si è intromessa e tra lei e Tenuta è nata una furiosa discussione, perché già in passato Cristina ha lasciato intendere che il corteggiatore le interessasse. La tronista ha chiesto poi spiegazioni al corteggiatore se avesse voluto ballare con Cristina e Mario ha ammesso che ha preferito evitare, perché non voleva che Ida pensasse male. La risposta di Mario non è piaciuta a Ida, che sperava di sentire una dichiarazione di interesse da parte sua. A queste parole, Mario si è infuriato, perché questa è stata l'ennesima prova che la tronista non si fida di lui.

Contro Cristina si sono scagliati in studio sia Marcello Messina sia Aurora Tropea, che ha sottolineato come Cristina avesse rifiutato diversi cavalieri che volevano ballare con lei, per andare da Mario. Ironicamente, Tinì ha affermato che la dama del trono over si è comportata così per solidarietà femminile.

Il comportamento di Cristina è stato criticato anche da Emanuela Malavisi, ex protagonista del programma, uscita dalla trasmissione con Marco Antonio Alessio. Su Instagtam, Malavisi ha pubblicato una storia nella quale svela cosa ne pensa di tutto ciò che è successo:

"Dalla puntata di oggi, ho avuto come un déjà vu. Chapeau per Mario Cusitore. Sei stato un signore. Totalmente d’accordo con Barbara, Aurora e Marcello. E ribadisco il concetto del mio ultimo post: la solidarietà femminile è roba per donne intelligenti. “In amicizia…” cit. (Tali e quali)"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne