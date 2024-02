Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio a cuore aperto: convivenza, figli e progetti insieme

Gossip TV

Emanuela e Marco Antonio, protagonista di questa stagione del trono over di Uomini e Donne, parlano della loro vita di coppia lontana dalle telecamere.

Dopo alcune settimane di intensa e turbolenta frequentazione nello studio di Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio hanno lasciato insieme il programma, mettendo a tacere coloro che non credevano nel reale interesse reciproco. La coppia, infatti, è molto unita e fa progetti a lungo termine insieme, ecco cosa hanno raccontato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, cosa hanno svelato Emanuela e Marco Antonio

Sebbene in molti fossero scettici sui loro reali sentimenti, mettendo in dubbio l’interesse profondo della coppia a causa di diverse discussioni feroci in studio, Emanuela e Marco Antonio hanno fatto ricredere tutti i fan di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi, nonostante tra di loro vi siano diverse centinaia di chilometri di differenza, i due riescono a far funzionare la relazione e sono sinceramente innamorati.

“Le cose tra noi continuano ad andare bene. Complicità, attrazione fisica, grandi risate. Ci divertiamo, abbiamo la stessa voglia di leggerezza, siamo allo stesso modo concentrati sul lavoro, sulle ambizioni, sui progetti individuali futuri […] Spesso e volentieri ceniamo uno di fronte all’altra ma ci divide uno schermo, che meraviglia la tecnologia!”, ha ammesso Emanuela che si è detta pronta a modificare le sue abitudini per poter passare del tempo con Marco Antonio.

“Dopo l’uscita dal programma inizialmente ci sentivamo spaesati, ma ci abbiamo messo pochissimo a ritrovare noi stessi e tornare alla vita quotidiana. È stato bellissimo passare il primo dell’anno insieme tra Porto San Giorgio e Roma, dove abbiamo aspettato il 2024 […] Io voglio fare il romantico e dico una delle prime uscite, in giro per Roma zona Trastevere tra un gin tonici e un bacio, e tra una cena e infiniti baci. Già consapevoli del fatto che una confidenza così non scatta per caso”, ha confidato il cavaliere, che ha poi ammesso che un domani vorrebbe avere dei figli e costruire una famiglia con Emanuela. Lei, inizialmente scettica riguardo alla maternità, ha sentito ora di potersi fidare del suo fidanzato e ammette di essere ricreduta, certa che Marco Antonio sarebbe un padre perfetto. Per quanto riguarda la convivenza, invece, Emanuela ha rivelato di non averne ancora parlato e di viversi il momento, per poi rifilare due stoccate pesantissime ad Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta.

“Alessandro, che ha preso il microfono per dire che non mi vedeva così innamorata. Che ne sai tu? E poi Cristian, anche a lei vorrei dire qualcosa. Lei ha vissuto i miei malumori, le mie ansie quando Marco Antonio usciva con Roberta. Mi ha vista piangere, ha visto il mio piede tremare mentre ero seduta lì. Sapeva anche che in passato sono stata tradita, che avevo paura che ricapitasse. E poi diceva che stavamo lì per allungare il brodo… Noi? Noi che eravamo lì da due mesi? Mi ha molto deluso come persona e come donna, il suo comportamento è stato come una coltellata alla schiena”.

