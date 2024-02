Uomini e Donne, Barbara De Santi si confessa: ''Dopo che ci siamo lasciati, ho fatto fatica a…''

Gossip TV

Barbara De Santi, protagonista del trono over di Uomini e Donne, svela un dettagli inaspettato che riguarda l’ex e la sua casa.

Protagonista del trono over di Uomini e Donne, spesso al centro delle critiche per il suo carattere decisamente particolare e intransigente, Barbara De Santi si è raccontata al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, svelando qualcosa di inaspettato sulla sua vita privata.

Uomini e Donne, Barbara De Santi parla così della sua casa

Dopo anni di assenza e una storia d’amore che l’ha segnata, Barbara De Santi ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, tornando tra le grandi protagoniste della nuova edizione del trono over. Recentemente, Barbara ha conosciuto Orfeo, un uomo molto più grande di lei ma dall’innegabile fascino, ma la love story non è decollata e la dama ha deciso di chiudere per sempre, ammettendo di essersi sentita troppo pressata dalle richieste del cavaliere. Le parole della De Santi non sono piaciute a Gianni Sperti, che le ha fatto notare come sia sempre molto brava a criticare senza dare una reale possibilità ai suoi pretendenti, pronta a trovare insomma ogni tipo di difetto.

Nel frattempo, Barbara si è raccontata al magazine del programma, parlando di sé stessa attraverso il racconto della sua casa. La dama ha ammesso di avere una passione per la zona bagno, che ha arredato con gusto e con tanto di doccia indromassaggio per gli ospiti, per poi ammettere di preferire la sera per potersi concedere un po’ di tempo sul suo comodo divano. A proposito della casa, la dama ammette che l’acquisto dell’immobile è legato al ricordo del suo ex, e che la cosa l’ha inizialmente molto provata.

“L’entrata in questa casa coincide con l’entrata nella mia via di una persona che per un anno è stata al mio fianco, ma non ha mai vissuto con me. Per un lungo periodo, dopo che si siamo lasciati, ho fatto fatica ad entrare in casa e non trovare quest’uomo. La casa era legata a lui proprio per questa concomitanza, e ho incitato a viverla con la sua presenza. Ora invece è tutta mia, legata solo amo… È il mio rifugio e il mio orgoglio”.

Insomma, Barbara ha superato la delusione d’amore e ha saputo tornare a guardare con affetto alla sua casa, e ora è pronta a ricominciare a Uomini e Donne. Peccato, tuttavia, che la fortuna non le sorrida e che l’uomo giusto non si ancora arrivato. Riuscirà a trovarlo nel programma di Maria De Filippi? Lei intanto ammette, niente convivenza: si vive in armonia con il proprio innamorato, quando è al massimo un vicino di casa!

