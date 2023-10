Uomini e Donne, Elga Enardu fa chiarezza sulla rottura con Diego Daddi: è colpa di un tradimento?

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne Elga Enardu ha deciso di fare chiarezza sulla rottura con Diego Daddi. Ecco cosa ha detto.

Continuano i rumors sulla crisi tra Elga Enardu e Diego Daddi: la coppia si è conosciuta nel dating show di Uomini e Donne, durante il trono classico del 2009 del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nel 2017 erano convolati a nozze e qualche settimana fa hanno annunciato la fine del loro matrimonio. A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale, l'ex volto della trasmissione ha voluto fare chiarezza sulla rottura con l'ex marito.

Uomini e Donne, Elga Enardu fa chiarezza sulla rottura con Diego Daddi: "Non c'entra un tradimento"

Non sono mancate le speculazioni sulla fine della storia tra Enardu e Daddi: da alcune risposte date ai fan su Instagram, in cui l'ex tronista rivelava che la cosa peggiore che un uomo potesse fare a una compagna era tradirla, si è diffusa la voce che fosse proprio quella la ragione che ha portato i due a separarsi. Decisa a fare chiarezza sulla questione, Elga Enardu ha pubblicato delle stories su Instagram in cui ha dato delle spiegazioni su ciò che è successo tra lei e Daddi:

"Il tg24 ha parlato della mia situazione. mi dispiace che vada per supposizioni, perché quando ho risposto alla domanda 'cosa ti porterebbe a lasciare definitivamente una persona? Il tradimento' era una mia risposta generica, non mi riferivo alla mia situazione. Questa non è una rottura, non è la conseguenza di un tradimento, Diego non mi ha tradita, né io ho tradito lui. Questa è più complessa, delicata, che merita una riservatezza particolare. Qualcuno ha supposto che se l'avessi trovato in bagno con una, sarei stata molto più felice e l'avrei detto. Sarei stata arrabbiatissima, invece, sono addolorata. Non è giusto che una persona venga attacata perché tradisce. Diego non è un traditore. Come me non sta bene, ma non si merita di essere insultato per qualcosa che non ha fatto!"

